வியட்நாம் படகு விபத்து- திருவண்ணாமலை தொழிலதிபர் ரவிசங்கர் உயிரிழப்பு
உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் ஹோ சி மின் நகருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு நடைமுறைகள் நிறைவடைந்த பின்னர் இந்தியா கொண்டு வரப்படும் என இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 12, 2026 at 3:02 PM IST
திருவண்ணாமலை: வியட்நாம் படகு விபத்தில் திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ரவிசங்கர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
வியட்நாம் நாட்டில் 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுடன் சென்ற அதிவேகப் படகு ஃபூகுவோக் கடல் பகுதியில் திடீரென கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேர், ஆந்திராவைச் சேர்ந்த 3 பேர், கேரளாவைச் சேர்ந்த 2 பேர் என மொத்தம் 15 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை வியட்நாம் அரசு அதிகாரிகளின் உதவியுடன் தாயகம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கையில் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
உயிரிழந்த 15 இந்தியர்களின் உடல்கள் ஹோ சி மின் நகருக்கு (Ho Chi Minh) கொண்டு செல்லப்படும். பின்னர் அனைத்து நடைமுறைகளும் நிறைவடைந்த பிறகு உடல்கள் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்படும் என்று இந்திய தூதரகம் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆனைகட்டித் தெருவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ரவிசங்கர் (வயது 51), வியட்நாமில் நிகழ்ந்த படகு விபத்தில் நீரில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இது அவரது குடும்பத்தினரையும், உறவினர்களையும், நண்பர்களையும், வணிக வட்டாரத்தினரையும் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
திருவண்ணாமலையில் செல்ஃபோன்கள் விற்பனை செய்யும் தொழிலில் பல ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வந்தவர் தொழிலதிபர் ரவிசங்கர். வாடிக்கையாளர்களிடம் நன்மதிப்பைப் பெற்றிருந்த இவர், தொழில் தொடர்பான நிகழ்வுகள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணங்களிலும் அவ்வப்போது பங்கேற்று வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், லாவா (Lava) நிறுவனம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த சுற்றுலாப் பயணத்திற்காக ரவிசங்கர் வியட்நாம் நாட்டிற்கு சென்றிருந்தார். சுற்றுலாவின் ஒருபகுதியாக நேற்று (ஜூலை 11) பிற்பகலில் ஒரு தீவில் இருந்து மற்றொரு தீவுக்கு செல்வதற்காக ரவிசங்கர் உள்பட 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் படகில் சென்றபோது விபத்து நேர்ந்தது. இதில் ரவிசங்கர் உள்பட 15 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
உயிரிழந்த ரவிசங்கருக்கு மனைவி காயத்ரி, 11- ஆம் வகுப்பு பயிலும் மகன் ராம் பிரசாத் மற்றும் 8- ஆம் வகுப்பு பயிலும் மகள் சொர்ணலட்சுமி ஆகியோர் உள்ளனர். குடும்பத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக இருந்த ரவிசங்கரின் திடீர் மறைவு, அவரது குடும்பத்தினரை பெரும் துயரத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ரவிசங்கரின் குடும்பத்தினருக்கு உறவினர்கள், நண்பர்கள், பொதுமக்கள், வாடிக்கையாளர்கள், வணிகர்கள் உள்ளிட்டோர் நேரில் வருகை தந்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.