வியட்நாம் படகு விபத்து: சொந்த ஊரான பழனிக்கு வந்த முருகபிரபுவின் உடல்
முருக பிரபுவின் உடலைக் காண காலை முதலே அவரது இல்லத்தின் முன்பாகக் காத்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் வர்த்தகப் பிரமுகர்கள் அவரின் உடலுக்குக் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
Published : July 14, 2026 at 8:38 PM IST
திண்டுக்கல்: வியட்நாமில் ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த பழனியைச் சேர்ந்த முருகபிரபுவின் உடல், இன்று மாலை அவரது சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியைச் சேர்ந்தவர் முருகபிரபு (44). இவர் லாவா மொபைல்ஸ் விநியோகஸ்தராக இருந்து வந்தார். இந்த நிலையில், விற்பனையில் சிறப்பாக செயல்பட்ட காரணத்தால் சமீபத்தில் லாவா மொபைல்ஸ் நிறுவனம் முருகபிரபு உள்ளிட்ட இன்னும் சிலரை வியட்நாம் நாட்டிற்கு சுற்றுலா அழைத்துச் சென்றது.
அங்கு ஃபூ குவோக் தீவில் இவர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருந்த படகு விபத்துக்கு ஆளாகி கடலில் கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் தமிழர்கள் 10 பேர் உட்பட 15 இந்தியர்கள் பரிதாபமாக பலியாகினர். இதில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் உடல்கள் விமானம் வாயிலாக முதலில் மும்பைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு, பின்னர், அங்கிருந்து சென்னை மற்றும் கோவை வழியாக அவரவர்களின் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
இந்த பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 14) மாலை முருகபிரபுவின் உடல், திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியில் உள்ள அவரது இல்லமான 'சித்திரை அபார்ட்மென்ட்'க்கு கொண்டு வரப்பட்டது. முதலில் விமானம் மூலம் கோவை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட அவரது உடல், பின்னர் அங்கிருந்து தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த பிரத்யேக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அவரது இல்லத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
முருக பிரபுவின் உடலைக் காண காலை முதலே அவரது இல்லத்தின் முன்பாகக் காத்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் வர்த்தகப் பிரமுகர்கள் அவரின் உடலுக்குக் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர். இதனால், அந்த பகுதி முழுக்க சோகத்துடன் காட்சியளித்தது.
|இதையும் படிங்க: சட்டமன்றத்தில் வந்தே மாதரம் இசைக்கப்பட்டது பெருமையாகத்தான் இருந்தது- சௌமியா அன்புமணி
நிவாரணம் அறிவிப்பு:
லாவா மொபைல் நிறுவனம் சிறந்த விற்பனையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களை சிறப்பிக்கும் விதமாக வியட்நாம் நாட்டுக்கு சுற்றுலா அழைத்து சென்றது. இந்தியாவில் இருந்து மொத்தம் 32 பேரை அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். இவர்கள் அனைவரும் ஜூலை 12 அன்று தாயகம் திரும்பவிருந்த சூழலில், 11 ஆம் தேதி இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.
படகில் 32 சுற்றுலாப் பயணிகள், 4 பணியாளர்கள் என மொத்தம் 36 பேர் பயணித்த நிலையில் 21 பேர் மட்டுமே பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். மீதம் 15 பேர் துரதிர்ஷ்டவசமாக கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். இறந்தவர்களில் 10 பேர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள், 3 பேர் ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர்கள், 2 பேர் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். உயிரிழந்த இந்த 15 பேரின் குடும்பத்திற்கு லாவா நிறுவனம் தலா ரூ. 25 லட்சம் நிவாரண உதவியை வழங்க இருப்பதாக அறிவித்துள்ளது.