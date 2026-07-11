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வியட்நாம் படகு விபத்து - மீட்பு பணிகளை ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு

உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் மோடி, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்டோர் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 7:46 PM IST

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சென்னை: வியட்நாம் படகு விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை வழங்கிட இந்தியத் தூதரக உயர் அலுவலர்களுடன் இணைந்து செயல்பட தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

வியட்நாமில் இன்று (ஜூலை 11) 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் நான்கு பணியாளர்களுடன் அதிவேகப் படகு ஒன்று ஹான் மே ரூட் (Han May Rut) பகுதியில் இருந்து ஃபூ குவோக் தீவு அருகே உள்ள ஆன் தோய் (An Thoi Port) துறைமுகத்திற்குச் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, ஹான் மே ரூட் ங்வோய் (Hon May Rut Ngoai) பகுதிக்கு அப்பால் சுமார் 400 மீட்டர் தொலைவில் படகு திடீரென கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில் பலர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் மீட்புப் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துள்ளனர்.

அந்த வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "வியட்நாம் நாட்டின் ஆன் தோய் கடல் பகுதியிலுள்ள ஹான் மே ருட் ங்வோய் (Hon May Rut Ngoai) தீவிற்கு சுற்றுலா சென்ற இந்தியர்கள் பயணித்த படகு இன்று காலை விபத்தில் சிக்கியதில் தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் உயிரிழந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த மனவேதனையும், துயரமும் அடைந்தேன்.

இப்படகு விபத்தில் சிக்கிய தமிழர்களின் விவரங்களைப் பெற்று அவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளை செய்திடும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகள், புதுதில்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லம், இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் மற்றும் வியட்நாமில் உள்ள இந்தியத் தூதரக உயர் அலுவலர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிட்டுள்ளேன்.

இவ்விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை வழங்கிட இந்தியத் தூதரக உயர் அலுவலர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். மேலும், இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை விரைவில் தமிழ்நாட்டிற்குக் கொண்டுவருவதற்கு இந்தியத் தூதரகம் வாயிலாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன். இவ்விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், "வியட்நாமின் ஃபூ குவோக் (Phu Quoc) அருகே இந்தியர்கள் பயணித்த படகு விபத்துக்குள்ளான துயரச் செய்தியைக் கேட்டு மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன். வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

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காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையப் பிரார்த்திக்கிறேன். இந்திய தூதரகம், துணை தூதரகம் சார்பில் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்யப்பட்டு வருகிறது. வியட்நாம் அதிகாரிகளுடன், இந்திய அதிகாரிகள் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளனர்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், "வியட்நாமின் ஃபூ குவோக் (Phu Quoc) தீவு அருகே படகு கவிழ்ந்த துயரச் சம்பவத்தில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் உயிரிழந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த வேதனை அடைந்தேன். அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் அனைவரும் விரைவில் குணமடையவும், விரைவில் உடல்நலம் பெறவும் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று தெரித்துள்ளார்.

TAGGED:

வியட்நாம் படகு கவிழ்ந்த விபத்து
முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு
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