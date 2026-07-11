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வியட்நாம் படகு விபத்து; திருச்சியை சேர்ந்த 3 பேர் பலி

இந்த விபத்தில் 10 தமிழர்கள் உட்பட 15 இந்தியர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

வியட்நாமில் ஏற்பட்ட படகு விபத்து
வியட்நாமில் ஏற்பட்ட படகு விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 9:36 PM IST

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திருச்சி: வியட்நாமின் ஃபூ குவோக் தீவில் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் திருச்சியைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வியட்நாமின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான ஃபூ குவோக் தீவு அருகே, இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற படகு ஒன்று எதிர்பாராத விதமாக கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. 32 இந்தியர்கள் மற்றும் 3 படகு ஊழியர்கள் என மொத்தம் 35 பேருடன் அந்தப் படகு சென்று கொண்டிருந்தபோதே திடீரென இந்தக் கோர விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.

வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த நபர்
வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தகவல் அறிந்தது மீட்புக் குழுவினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று மீட்புப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தினர். இருப்பினும், இந்த விபத்தில் 10 தமிழர்கள் உட்பட 15 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இதில், திருச்சி, எடமலைப்பட்டி புதூர், அன்பு நகரைச் சேர்ந்த அழகுராஜன், திருவானைக்காவல், ஸ்ரீரங்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலாஜி மற்றும் பீமநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா ஆகியோர் உயிரிழந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

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உயிரிழந்த இவர்கள் மூவரும் லாவா நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தவர்கள் என தெரிகிறது. அந்நிறுவனம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இன்பச் சுற்றுலாவுக்காகவே அவர்கள் வியட்நாம் சென்றிருந்தனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த நபர்
வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருச்சியைச் சேர்ந்த மூவர் உயிரிழந்த செய்தி கேட்டு, அவர்களது குடும்பத்தினரும், உறவினர்களும் ஆழ்ந்த சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், விபத்தில் சிக்கிய மற்றவர்களின் நிலை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்காக உறவினர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

TAGGED:

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