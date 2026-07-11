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வியட்நாம் படகு விபத்து - பிறந்தநாளில் உயிரிழந்த தருமபுரி தொழிலதிபர்

செல்போன் விற்பனையில் சாதனைப் படைத்ததற்காக பிரபல செல்போன் நிறுவனம் சார்பில் தொழிலதிபர் செந்தில்குமார், வியட்நாம் நாட்டிற்கு சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.

வியட்நாம் படகு விபத்து
வியட்நாம் படகு விபத்து (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 10:50 PM IST

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தருமபுரி: தனது பிறந்தநாளன்று வியட்நாம் படகு விபத்தில் தருமபுரி தொழிலதிபர் செந்தில்குமார் உயிரிழந்திருப்பது, கடத்தூர் பகுதி மக்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

வியட்நாமில் இன்று (ஜூலை 11) 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளுடன் விரைவுப் படகு ஒன்று ஹான் மே ரூட் (Han May Rut) பகுதியில் இருந்து ஃபூ குவோக் தீவு (Phu Quoc Island) அருகே உள்ள ஆன் தோய் (An Thoi Port) துறைமுகத்திற்குச் சென்றுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது, ஹான் மே ரூட் ங்வோய் (Hon May Rut Ngoai) பகுதிக்கு அப்பால் சுமார் 400 மீட்டர் தொலைவில் படகு திடீரென கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில் சுற்றுலாச் சென்றிருந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேர், ஆந்திராவைச் சேர்ந்த 3 பேர், கேரளத்தைச் சேர்ந்த 2 பேர் என மொத்தம் 15 பேர் உயிரிழந்தனர்.

உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள், பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்கள், ஆளுநர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபத்தையும் தெரிவித்துள்ளனர்.

மீட்புப் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரும் நடவடிக்கையில் அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் ஈடுபட்டுள்ளது. மேலும், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் தொடர்புக் கொள்ள ஏதுவாக அவசர கட்டுப்பாட்டு அறையையும் இந்திய தூதரகம் திறந்துள்ளது. அத்துடன், வியட்நாம் அதிகாரிகளுடன் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளனர்.

பிறந்தநாளில் உயிரிழந்த சோகம்

தருமபுரி மாவட்டம், கடத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தொழிலதிபர் செந்தில்குமார் (வயது 45). இவர் செல்போன் விநியோகிஸ்தராக தொழில் செய்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், செல்போன் விற்பனையில் சாதனைப் படைத்ததற்காக பிரபல செல்போன் நிறுவனத்தின் சார்பில் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு இவர் சுற்றுலாவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். இந்த சூழலில், வியட்நாம் படகு விபத்தில் சிக்கிப் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். செந்தில்குமாரின் பிறந்தநாளான இன்று உயிரிழந்திருப்பது அக்குடும்பத்தினரை நிலைக்குலையச் செய்துள்ளது.

செந்தில்குமாரின் தந்தை ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரி என்பதும், சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நாளை (ஜூலை 12) தாயகம் திரும்பவிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

வியட்நாம் படகு விபத்து
உயிரிழந்த தருமபுரி தொழிலதிபர்
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VIETNAM BOAD ACCIDENT

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