விஜயதசமி ‘வித்தியாரம்பம்’: அகரம் எழுதி கல்விப் பயணத்தைத் தொடங்கிய குழந்தைகள்
சரஸ்வதி சன்னிதானத்திற்கு முன்பாக குழந்தைகளை வைத்து, தாம்பூலத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பச்சரிசியில் அகர முதல எழுத்துக்களை எழுத செய்து குழந்தைகளின் கல்வியை பெற்றோர்கள் தொடங்கி வைத்தனர்.
Published : October 20, 2026 at 12:16 PM IST
கன்னியாகுமரி: விஜயதசமி பண்டிகையை முன்னிட்டு நாகர்கோவிலில் குழந்தைகளுக்கு முதன்முதலில் கல்வி மற்றும் எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்தும் ‘வித்யாரம்பம்’ எனப்படும் ஏடு தொடங்குதல் நிகழ்ச்சி மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
மற்ற இடங்களை போலவே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் ஆயுத பூஜை மற்றும் விஜயதசமி பண்டிகைகள் ஆண்டுதோறும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அதன்படி இந்த ஆண்டும் நேற்று ஆயுதபூஜை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது.
ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டம்
வர்த்தக நிறுவனங்கள், தொழில் நிறுவனங்கள், ஆட்டோ, கார், வேன் நிறுத்தும் இடங்கள் என பல்வேறு பகுதிகளில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டன. அதனை தொடர்ந்து இன்று விஜயதசமி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
கல்வி, விளையாட்டு, தொழில் என எதை தொடங்குவதாக இருந்தாலும் அதற்கு நல்ல நாள் பார்த்து தொடங்குவது வழக்கம். அதுவும் விஜயதசமி நாளில் செய்தால் மிகுந்த வளர்ச்சி அடையும் என்பது மக்களிடையே ஐதிகமாக இருக்கிறது. பொதுவாக ஆயுதபூஜை கொண்டாடிய அனைவரும் பூஜையில் வைத்த தொழில் கருவிகள், புத்தகங்கள் போன்றவற்றை விஜயதசமி நாளான இன்று மீண்டும் பூஜை செய்து எடுத்து பயன்படுத்துவர்.
வித்தியாரம்பம் நிகழ்ச்சி
அந்த வகையில், விஜயதசமி நாளில் என்ன செய்தாலும் அது மென்மேலும் வளர்ச்சி பெறும் என்பதன் அடிப்படையில் பலரும் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு இன்று தாம்பாளத்தில் வைக்கப்பட்ட பச்சரிசியில் எழுத்துக்களை எழுத கற்றுக் கொடுப்பார்கள். ‘வித்யாரம்பம்’ என அழைக்கப்படும் இந்த நிகழ்ச்சி இன்று நாகர்கோவில் பார்வதிபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள வனமாலீஸ்வரர் கோயிலில் உள்ள சரஸ்வதி சன்னிதானத்தில் நடைபெற்றது.
இதற்கான ஏற்பாடுகள் கோயிலில் சிறப்பாக செய்யப்பட்டிருந்தன. பெற்றோர், தங்கள் குழந்தைகளுடன் கோயிலுக்கு வந்து சிறப்பு வழிபாடுகளை நடத்தினர். வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள ஏராளமான பொதுமக்கள் தங்களது குழந்தைகளை அழைத்து வந்திருந்தனர். சரஸ்வதி சன்னிதானத்திற்கு முன்பாக குழந்தைகளை வைத்து, அங்கிருந்த குருவின் மடியில் அமரவைத்து தங்க ஊசியால் நாவில் அகர முதல எழுத்துக்களை எழுதினர்.
தொடர்ந்து தாம்பூலத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பச்சரிசியிலும் அகர முதல எழுத்துக்களை எழுத செய்து குழந்தைகளின் கல்வியை தொடங்கி வைத்தனர். இதே போல கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோயில், நாகர்கோவில் நாகராஜா கோயில், ஐயப்பன் கோயில் உள்ளிட்ட பல கோயில்களிலும் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதனால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் இன்று காலையிலேயே கூட்டம் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக இருந்தது. மேலும், கேரளத்தில் இருந்தும் ஏராளமான பெற்றோர் தங்களது குழந்தைகளை குமரி மாவட்டத்திலுள்ள பல்வேறு கோயில்களுக்கு அழைத்து வந்திருந்தனர். கேரளத்தில் நாளை அக்டோபர் 21 வித்யாம்பரம் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.