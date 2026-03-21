தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி? திருமாவளவன் விளக்கம்

திமுக கூட்டணியில் 10 தொகுதிகளுக்கும் குறைவாக சொற்ப அளவிலே தொகுதிகள் கிடைக்கும் என விசிக தொண்டர்களிடம் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 21, 2026 at 2:47 PM IST

சென்னை: திமுக கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் எந்த இழுபறியும் இல்லை என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவோருக்கான விருப்பமனு விநியோகம் இன்று (மார்ச் 21) தொடங்கியுள்ளது. விருப்ப மனு விநியோகத்தை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தொடங்கி வைத்தார். மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமாரி ஆகிய 10 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் கட்டணம் செலுத்தி விருப்ப மனுவை ஆர்வத்துடன் பெற்றுக் கொண்டனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் "பெரிய அளவிலான தொகுதிகளைப் பெற இயலாத சூழலில் இருக்கின்றோம்; இதனை புரிந்துக் கொண்டு நிர்வாகிகள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளேன். தொகுதிப் பங்கீடு ஓரிரு நாட்களில் தெரிந்துவிடும். சுமூகமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். கூட்டணியின் நலன்களையும் கருத்தில் கொண்டு முடிவு எடுக்க வேண்டியுள்ளது. கட்சியின் நலன் எவ்வளவு முக்கியமானதோ, அதேபோன்று கூட்டணி கட்சியின் நலனும் முக்கியம்.

ராமதாஸ்- சசிகலா புதிய கூட்டணிக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். எத்தனை கூட்டணிகள் உருவானாலும் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியே வலுவாக உள்ளது. கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி இல்லை; தாமதம் என்றே கூறலாம். மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்டணி நலனுக்கு எதிராக போகாது என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. வேல்முருகனிடம் பலமுறை பேசி உள்ளேன். திமுக கூட்டணியில் அவர் தொடர்வது அவருக்கும், கூட்டணிக்கும் இன்றியமையாத தேவை. போயஸ் தோட்டத்தை தேடி வந்த காலம் போய், தற்போது டெல்லியைத் தேடி செல்லும் காலம் உருவாகியிருப்பது பெரும் கவலை.

அதிமுகவின் பெரும் சக்தியாக உள்ள எடப்பாடியை பாஜகவினர், கிள்ளுக்கீரையாக நடத்துகிறதோ என்ற எண்ணம் உருவாகியுள்ளது. கூட்டணியில் எந்த நிபந்தனையும் நான் வைக்கவில்லை. எங்களை அங்கீகரிப்பதில் ஒரு சமூக சிக்கல் உள்ளது. அதை மெல்லமெல்ல வலுவிழக்கச் செய்ய வேண்டும். உங்கள் கட்சியின் நம்பகத்தன்மையை நாங்கள் பாதுகாக்க விரும்புகிறோம். இதைத் தவிர எங்களுக்கு வேறு எதுவும் முக்கியம் இல்லை. கூடுதல் தொகுதிகளை வாங்குவோம். எண்ணிக்கை குறித்து ஓரிரு நாட்களில் முடிவாகும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி., ஃபேஸ்புக் வாயிலாகத் தொண்டர்கள் மத்தியில் நேரலையில் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "மக்கள் நலக்கூட்டணியில் விசிகவிற்கு 25 தொகுதிகள் கிடைத்தது; அப்போது சுதந்திரமாக வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்ய முடிந்தது. திமுக கூட்டணியில் 10 தொகுதிகளுக்கும் குறைவாக சொற்ப அளவிலே தொகுதிகள் கிடைக்கும். குறைந்த அளவில் தொகுதிகளைப் பெற்று போட்டியிடுவதால் வேட்பாளர் தேர்வில் நெருக்கடிகள் ஏற்படும் சூழல் உள்ளது.

சட்டமன்றத் தேர்தல், நாடாளுமன்றத் தேர்தல் என இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தமிழ்நாட்டு தேர்தல் நடக்கிறது. ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் நமது நிலைப்பாட்டை மாற்றக்கூடாது; தற்போது நாம் பெரும் தொகுதிகள் என்பது தற்காலிகப் பின்னடைவாக இருந்தாலும் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு தொகுதிகளைப் பெறுகிறோம். விசிக மட்டும் தமிழ்நாட்டில் வளர நினைக்கவில்லை; ஒத்தக் கருத்துடைய கட்சிகளுடன் சேர்ந்து வளர்கிறது. இடதுசாரி சிந்தனை உள்ள கட்சிகளுடன் பயணிப்பதே சிறந்தது. கடந்த முறை அரக்கோணம் தொகுதியில் விசிக தோல்வி அடைந்ததற்கு திமுக சார்பில் வெளியில் இருந்து வேட்பாளரை இந்த தொகுதியில் இறக்கிவிட்டீர்கள். அதுதான் தோல்விக்கு காரணம் என தெரிவித்தனர்.

அதேபோல வானூரிலும் விசிக தோல்வியடைந்தது. உண்மை என்னவென்றால் 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட விசிக நான்கு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அவற்றில் சில தொகுதிகளில் உயர் தொகுதியில் உள்ள நபரை வேட்பாளராக முன்னிறுத்தினோம். கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் அதுபோன்று இல்லை; அவர்கள் கூட்டணி கட்சியிடம் இருந்து எந்த தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற தகவலை தருகிறார்களோ, அந்த மாவட்டத்தில் மாவட்டக் குழு கூடி மூன்று நிர்வாகிகளைத் தேர்வு செய்வர். அதன் பிறகு மாநில தலைமை வேட்பாளரை அதே தொகுதியில் இருந்து தேர்வுச் செய்யும்.

கூட்டணிக் கட்சியில் போராடி தொகுதிகளைப் பெறுகிறோம்; போராடி நிதியைப் பெற்று தொகுதிகளில் நிற்கிறோம். போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு தேர்தல் செலவு, மேற்கொள்ளும் தகுதி படைத்தவர்களாக இல்லை. எனக்குத் தெரிந்த நட்பு சக்திகளிடமிருந்து தேர்தல் நிதியைப் பற்றி நாம் தேர்தலைச் சந்தித்து வருகிறோம். தமிழ்நாட்டில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி வளர வேண்டும் என நினைக்கும்; எந்தவொரு பெரிய சக்தியும் இல்லை. நமக்கு ஆதரவான சக்திகளை விட எதிரான சக்திகள் அதிகமாக உள்ளது. அரசியலுக்கு வந்து 25 ஆண்டுகள் ஆனாலும், இன்னும் களம் புதிதாகவே உள்ளது. அதுவும் இந்த தேர்தலும் நமக்கு புதிதுதான்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

