ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்குவதில் அலட்சியமா? வைரலாகும் வீடியோ
ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் மருத்துவமனை ஊழியர் ஒருவர் நோயாளிகளுக்கு முட்டையை முறையாக கையில் வழங்காமல், சில பேரின் படுக்கையிலும், கால்களுக்கு இடையிலும் அலட்சியமாக வைப்பது அல்லது வீசுவது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
Published : August 13, 2026 at 3:08 PM IST
சென்னை: அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்குவதில் அலட்சியம் காட்டப்படுவதாக வெளியான வீடியோ அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை ராயபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமானோர் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர். பல்வேறு சிறப்பு சிகிச்சைகள் வழங்கப்படும் இந்த மருத்துவமனையில் உள்நோயாளிகளுக்கு பால், காபி, முட்டை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளுக்கு முட்டை வழங்கும் காட்சிகள் தொடர்பான வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில், மருத்துவமனை ஊழியர் ஒருவர் நோயாளிகளுக்கு முட்டையை முறையாக கையில் வழங்காமல், சில பேரின் படுக்கையிலும், கால்களுக்கு இடையிலும் அலட்சியமாக வைப்பது அல்லது வீசுவது போன்ற காட்சி இடம்பெற்றுள்ளது.
அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளுக்கு இது போன்று அலட்சியமாக உணவும் வழங்குவது குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
குறிப்பாக, அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்கும் முறையில் அலட்சியம் காட்டப்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் பொதுமக்கள் வைத்துள்ளனர்.
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்கப்படும் வீடியோ குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி, தவறு நடந்து இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
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மேலும், இந்த வீடியோவின் கீழ் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு மற்றும் மருத்துவ சேவைகளில் எந்தவித அலட்சியமும் ஏற்படாத வகையில், மருத்துவமனை நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டுமென சமூக வலைத்தளத்தில் பல்வேறு தரப்பினர் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
இது குறித்து ஸ்டான்லி மருத்துவமனை அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, சமூக வலைத்தளத்தில் தற்போது பரவி வரும் வீடியோவை ஆராய்ந்து வருவதாகவும், நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்குவதில் அலட்சியம் காட்டப்பட்டது உண்மை என தெரிய வந்தால் அது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.