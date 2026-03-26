சர்வ சாதாரணமாக கொன்றுவிட்டு சாவகாசமாக செல்லும் கும்பல்... சென்னை அருகே பயங்கரம்

சிங்கபெருமாள் கோயில் அருகே நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் இளைஞரின் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கொலை சம்பவம் பதிவான வீடியோ காட்சி
Published : March 26, 2026 at 8:19 PM IST

செங்கல்பட்டு: குடியிருப்புகள் அதிகம் நிறைந்த மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதியில் நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் ஒருவரை சர்வசாதாரணமாக அடித்து கொலை செய்துவிட்டு, சாவகாசமாக புறப்பட்டு செல்லும் சம்பவ காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

செங்கல்பட்டு அடுத்த ஆத்தூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சந்திரன் என்கிற கருப்பட்டி சந்திரன் (35). இவர் அஜித் என்பவரின் பேட்டரி கடையில் இருசக்கர வாகனத்திற்கு பேட்டரி வாங்கியுள்ளார். அப்போது ஏற்பட்ட தகராறில் இருவருக்கும் இடையே விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், சந்திரன் அளவுக்கதிகமான மதுபோதையில் மகேந்திரா சிட்டி ஜங்ஷனில் உள்ள அஜித்தின் கடைக்கு சென்று தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது அவர் கடையை அடித்து நொறுக்கி அஜித்திற்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.அதனால் சந்திரனை கொலை செய்ய அஜித் திட்டமிட்டுள்ளார்.

கடந்த 16 ஆம் தேதி சிங்கபெருமாள் கோயில் அடுத்த செட்டிபுணியம் ரயில்வே கேட் அருகே சந்திரன் மது அருந்திக் கொண்டிருந்துள்ளார். அங்கு சென்ற அஜித் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளான ராஜேஷ், அமுலு என்கிற அமுல்ராஜ், விஜயகுமார் ஆகியோர் சேர்ந்து சந்திரனின் தலையில் கல்லைப் போட்டு கொலை செய்தனர்.

சிங்கபெருமாள் கோயில் காவல் நிலையம்

அதனை தொடர்ந்து அஜித், ராஜேஷ் ஆகியோர் செங்கல்பட்டு நகர காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தனர். கொலைச் சம்பவம் சிங்கபெருமாள் கோயில் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் நடந்ததால், போலீசார் சரணடைந்த இருவரையும் சிங்கபெருமாள் கோயில் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

சிங்கபெருமாள் கோயில் போலீசார் இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து அஜித் மற்றும் ராஜேஷிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் திருத்தேரி பகுதியை சேர்ந்த விஜயகுமார் (30), அமுல்ராஜ் (30) ஆகியோரை கைது செய்தனர். தொடர்ந்து நான்கு பேரையும் செங்கல்பட்டு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் நடந்து பத்து நாட்களுக்கு பிறகு சந்திரனின் தலையில் கல்லைப்போட்டு கொலை செய்யும் அதிர்ச்சி வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குடியிருப்புகள் அதிகம் நிறைந்த மக்கள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதியில் நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் இளைஞரை சர்வ சாதாரணமாக அடித்து கொலை செய்துவிட்டு சாவகாசமாக புறப்பட்டு செல்வது சட்டம் -ஒழுங்கை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.

இதனிடையே, 'சென்னை புறநகர் பகுதியில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் கடந்த வாரம் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் ஒரு கும்பல் ஒருவரை கொடூரமாக கொலை செய்தது. அந்த சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சிகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலைமை இவ்வாறு தான் உள்ளது. இந்தக் கொடூர சம்பவத்தை பார்த்த பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியிலும், அச்சத்திலும் உறைந்துள்ளனர். தமிழக மக்களுக்கு அடிப்படையான பாதுகாப்பு உணர்வு தற்போது மிகவும் தொலைதூர நினைவாக உள்ளது' என்று பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

