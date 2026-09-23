ஜெம் வீரமணி வழக்கில் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் தகவல்கள் - கைது செய்யப்பட்ட பெண் பேசிய வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பு
வழக்கில் தொடர்புடைய ஒருவர் கூட விசாரணையில் இருந்து விடுபடக்கூடாது என்றும், அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தி ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 23, 2026 at 2:33 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பெண் கைதாவதற்கு முன்பு பதிவு செய்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக எழுந்துள்ள விவகாரத்தில் அடுத்தடுத்த தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியளித்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட பெண், கைதுக்கு முன்பு பதிவு செய்திருந்த வீடியோ தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட பெண்ணின் குற்றச்சாட்டு வீடியோ
அந்த வீடியோவில், தானும் சிறுவயதிலேயே வீரமணியால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாகவும், மேலும் அவரும், அவருடைய மகன் மூலமாகவும் தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்படுவதாகவும் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
அந்த பெண் தனது வாக்குமூலத்தை ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார். அதில், “ஜெம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் (GEM Group of Companies) தலைவரான வீரமணி பற்றியது இது. திடீரென்று எதையும் இயல்பாக பேசுவதற்கு எனக்கு சற்று உணர்ச்சிவசமாக இருக்கிறது. எனவே, நான் அதை எழுதி வைத்துள்ளேன். அதைப் படித்துக் காட்டுகிறேன். இதை பார்ப்பவர் தவறாக நினைக்க மாட்டார் என்று நம்புகிறேன்.
ஜெம் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸின் தலைவர் வீரமணி மற்றும் அவருடைய மகன் சித்தார்த் வீரமணி ஆகியோரால் என் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருந்து வருகிறது. குடும்பத்திற்கு நெருங்கிய நண்பராக வீரமணியை எனக்கு சிறுவயதிலிருந்தே தெரியும். எங்கள் வணிகத்திற்கு உதவுவதாக கூறி அவர் எங்கள் வீட்டிற்கு வருவார்.
எனக்கு 13 வயது இருக்கும்போது, அவருடைய கெட்ட எண்ணங்களை கணிக்கும் அளவுக்கு எனக்கு முதிர்ச்சி இருக்கவில்லை. அறியாமலேயே அவருடைய பாலியல் அத்துமீறல்களுக்கு நான் இரையானேன். அவர் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டி, பாதுகாவலர் போல நடிக்கத் தொடங்கினார். எனக்கு பிரகாசமான வாக்குறுதிகளை அளித்து, அவருடைய சொந்த சுயநலத்திற்காக என்னை பயன்படுத்திக் கொண்டார். நான் அவரை 100% நம்பினேன். அவர் என்னை செய்யச் சொன்ன அனைத்தையும் செய்தேன்.
அவருடைய நிதி நெருக்கடிகளின் போது எனக்கு தெரிந்த வழிகள் மூலம் நிதியை ஏற்பாடு செய்து தந்தேன். அவர் எனக்கு நல்லது செய்வார் என்ற நம்பிக்கையில், என் தந்தையின் சொத்திலிருந்து எனக்குக் கிடைத்த முழுப் பணத்தையும் கூட அவருக்குக் கொடுத்தேன்” என வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வீடியோ குறித்தும் கைது செய்யப்பட்ட பெண்ணிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
கணேசனிடமிருந்து சிக்கிய வீடியோக்கள்
முன்னதாக, 7 வயது முதல் 14 மற்றும் 16 வயது வரையிலான சிறுமிகளுடன் வீரமணி இருப்பது போன்ற பல்வேறு வீடியோ காட்சிகள் அவரது நிறுவனத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றிய கணேசனின் செல்போனில் இருந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
போலீசாரின் விசாரணையில், கணேசனின் செல்போனில் வீரமணி சிறுமி ஒருவருடன் தவறாக இருப்பது போன்ற வீடியோ காட்சிகள் இருந்தது தெரியவந்தது. இந்த வீடியோ ஆதாரத்தை மறைத்த குற்றத்திற்காக கணேசனை கைது செய்ததோடு, அவருடைய செல்போனையும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியாக கூறப்படுகிறது. அதில், 7 வயது சிறுமி முதல் 14 மற்றும் 16 வயது வரையிலான சிறுமிகள் வரை வீரமணியுடன் இருப்பது போன்ற பல்வேறு வீடியோ காட்சிகள் கணேசனின் செல்போனில் இருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதனையடுத்து, இந்த வீடியோ காட்சிகள் எப்போது பதிவு செய்யப்பட்டன? யார் பதிவு செய்தது? யார் மூலமாக கணேசனின் செல்போனுக்கு வந்தது? அந்த வீடியோக்களில் இடம்பெற்றுள்ள சிறுமிகள் யார்? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். மேலும், இந்த வீடியோ காட்சிகளை பயன்படுத்தி வீரமணியிடம் பணம் பறிக்கப்பட்டதா? வீரமணியுடன் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் இந்த வீடியோ காட்சிகள் எவ்வாறு பரிமாறப்பட்டன? அவை வேறு நபர்களுக்கு பகிரப்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.
பென்டிரைவில் சிக்கிய ஆதாரம்
சென்னையை சேர்ந்த தன்னார்வலர் ஒருவருக்கு கிடைத்த ரகசிய பென் டிரைவ் ஆதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு, கிரானைட் தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணியை, குற்றப்பிரிவு போலீசார் அண்மையில் கைது செய்தனர். அந்த பென் டிரைவில் 13 வயது சிறுமியை ஜெம் வீரமணி பாலியல் வன்புணர்வு செய்த வீடியோ இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த டிசம்பர் மாதமே சிறுமிகளை சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வீடியோக்களை போலீசாரிடம் அளித்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கூறப்பட்ட நிலையில், சில காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் கோடிக்கணக்கில் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு வழக்கிலிருந்து வீரமணியை தப்பிக்க வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
வீரமணி உள்ளிட்ட 4 பேர் கைது
நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை முடித்து வைக்க போலீசார் முயன்றபோது நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டு வீரமணி மற்றும் அவருடைய கூட்டாளிகள் மகேந்திர சிம்மன் மற்றும் ஒரு பெண் ஆகியோரை கைது செய்தனர். வீரமணியை 3 நாள் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்திய நிலையில், மேலும் நான்காவதாக கணேசன் என்ற நபரையும் போலீசார் நேற்று (செப்.22) கைது செய்துள்ளனர்.
இந்த போக்சோ வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்காத காவல்துறை அதிகாரிகள் யார் யார் என்பது குறித்தும், அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட லஞ்சப் பணம் குறித்தும் கூடுதல் ஆணையர் தலைமையில் குழு அமைத்து விசாரணை தனியாக நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் ரயில்வே தொழிற்சங்க நிர்வாகி ஒருவரின் மகனுக்கு இதில் தொடர்பு இருப்பதாக தெரியவந்துள்ள நிலையில், அவருக்கும் சம்மன் அனுப்பி போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர்.
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இதனிடையே வழக்கின் விசாரணையை மேலும் துரிதப்படுத்த காவல்துறைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதில் வழக்கில் தொடர்புடைய ஒருவர் கூட விசாரணையில் இருந்து விடுபடக்கூடாது என்றும், அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தி ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஆய்வில் செல்போன்கள்
ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ள பெண் மற்றும் கணேசனின் செல்போன்கள் ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு தொழில்நுட்ப ரீதியான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. செல்போன்களில் இருந்து நீக்கப்பட்ட தகவல்கள், வீடியோக்கள், புகைப்படங்கள், உரையாடல்கள் மற்றும் அவை பகிரப்பட்டதற்கான தடயங்கள் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை சேகரிக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த ஆய்வின் மூலம் மேலும் எத்தனை சிறுமிகளுடன் தொடர்புடைய வீடியோ காட்சிகள் உள்ளன? அந்த காட்சிகள் வேறு யாருக்காவது அனுப்பப்பட்டுள்ளனவா? வீடியோ காட்சிகளை பதிவு செய்தது யார்? அவற்றை சேமித்து வைத்திருந்ததன் பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து போலீசார் தகவல்களை திரட்டி வருகின்றனர்.
ஜெம் வீரமணி தொடர்பான போக்சோ வழக்கில் ஏற்கெனவே கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது செல்போன் மற்றும் சைபர் ஆய்வுகளில் கிடைத்து வருவதாக கூறப்படும் புதிய தகவல்கள் விசாரணையில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.