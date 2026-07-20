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ஶ்ரீபெரும்புதூரில் நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளித்த எலக்ட்ரீசியன் - உண்மையில் நடந்தது என்ன?

மருத்துவப் படிப்போ, முறையான பயிற்சியோ இல்லாத ஒரு தற்காலிக ஒப்பந்த ஊழியர், நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிப்பது போன்ற வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் தீயாய் பரவவே சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

நோயாளிக்கு எலக்ட்ரீசியன் சிகிச்சை அளிக்கும் வீடியோ- உண்மையில் நடந்தது என்ன?
நோயாளிக்கு எலக்ட்ரீசியன் சிகிச்சை அளிக்கும் வீடியோ- உண்மையில் நடந்தது என்ன? (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 10:47 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: ஶ்ரீபெரும்புதூர் அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிக்கு எலக்ட்ரீசியன் சிகிச்சை அளிக்கும் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதை அடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட எலக்ட்ரீசியன் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஶ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா அரசு மருத்துவமனை, சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இதனால், இங்குள்ள அவசர சிகிச்சை பிரிவு எப்பொழுதும் நோயாளிகளின் வருகையால் பரபரப்பாகக் காணப்படும்.

அரசு மருத்துவமனையில் 'கிரிஸ்டல்' என்ற தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் மூலம் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆண், பெண் ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் தற்காலிக அடிப்படையில் பணியாற்றி வருகின்றனர். அந்த நிறுவனத்தின் கீழ் எலக்ட்ரீஷியனாகப் பணியாற்றி வரும் விக்னேஷ் என்ற இளைஞர், சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ரீல்ஸ் ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.

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அந்த வீடியோவில், முகத்தில் ரத்தக் காயங்களோடு அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்கு வந்த நோயாளி ஒருவருக்கு, ஒப்பந்த பணியாளராக உள்ள எலக்ட்ரீஷியனான விக்னேஷ் மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

மருத்துவப் படிப்போ, முறையான பயிற்சியோ இல்லாத ஒரு தற்காலிக ஒப்பந்த ஊழியர், ஒரு நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிப்பது போன்ற வீடியோ, சமூக வலைத்தளங்களில் தீயாய் பரவி, சமூக ஆர்வலர்களும் பொதுமக்களும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

மருத்துவமனையில் தகுதியான மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் இருந்தபோதும், ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் எப்படி அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டார்? நோயாளியின் உயிருடன் விளையாடும் வகையில் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுக்கப்பட்டபோது அங்குள்ள மருத்துவ அதிகாரிகள், பணியாளர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? என்ற அடுக்கடுக்கான கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
மருத்துவ பணியாளர்கள், மருத்துவர்கள், சிகிச்சை அளிக்காமல் தகுதியற்ற ஒப்பந்த பணியாளர்கள் தான் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கின்றனரா என்ற கேள்வி எழுந்தது.

அரசு மருத்துவமனையில் ரீல்ஸ் பதிவிட்ட ஒப்பந்த ஊழியர் விக்னேஷ் மீதும், அந்தச் சமயத்தில் பணியில் இருந்த அலட்சியமாகச் செயல்பட்ட மருத்துவமனையின் உயர் அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவப் பணியாளர்கள் மீதும் கடுமையான துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.

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எலக்ட்ரீசியன் விக்னேஷ் பணிநீக்கம்: இந்நிலையில், எலக்ட்ரீசியன் விக்னேஷை மருத்துவமனை நிர்வாகம் பணியில் இருந்து நீக்கி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து மருத்துவமனை டீன் ஜெயபாரதியிடம் விளக்கம் கேட்டதற்கு, " விபத்தில் காயமடைந்த இளைஞருக்கு மருத்துவமனையில் இருந்த செவிலியர்கள் சிகிச்சை அளித்துள்ளார்கள். காயம் அடைந்த நபர், எலக்ட்ரீஷியனின் நண்பர் என்பதால், அவர் நண்பனுக்கு உதவி செய்ததை வீடியோவாக எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டதால் சர்ச்சையாகியுள்ளது. இந்த விவகாரம் எங்கள் கவனத்திற்கு வந்ததை அடுத்து அவரை பணியில் இருந்து நீக்கி விட்டோம்" என்று தெரிவித்தார்.

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