குடியிருப்பு பகுதியில் ஆக்ரோஷமாக உலா வந்த காட்டு யானை - பொதுமக்கள் அச்சம்
மனித - விலங்கு மோதல் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளதால் அப்பகுதியில் சுற்றித் திரியும் ஒற்றை யானையை வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : July 30, 2026 at 8:59 PM IST
நீலகிரி: கூடலூர் அடுத்த பாடந்துறை கனியம்வயலில் காட்டு யானை ஒன்று அங்கும் இங்கும் சாலையில் ஓடிய வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
நீலகிரி மாவட்டம் 65 சதவீதம் வனப்பகுதிகள் நிறைந்த மாவட்டமாக உள்ளது. இந்த வனப்பகுதியில் கரடி, காட்டெருமை, சிறுத்தை, புலி, யானை உள்ளிட்ட அரிய வகை வனவிலங்குகள் வாழ்ந்து வருகின்றன. மேலும் தற்போது வனவிலங்குகள் உணவு மற்றும் குடிநீருக்காக குடியிருப்புப் பகுதியில் படையெடுத்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில் கூடலூர் பகுதியில் பகல் இரவு நேரங்களில் காட்டு யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. குறிப்பாக பலாப்பழ சீசன் என்பதால் காட்டு யானைகள் பலா மரங்களைத் தேடி அதிக அளவில் விவசாய நிலங்களில் உலா வருகிறது. மேலும், கூடலூர் அடுத்த பாடந்துறை கனியம்வயலில், காட்டு யானை ஒன்று அங்கும் இங்கும் சாலையில் ஓடியதால், பொதுமக்கள் அச்சமடைந்து வருகின்றனர்.இதனால் வாகனம் ஓட்டிகளும், பாதசாரிகளும் அப்பகுதியில் நடந்து செல்ல அச்சமடைந்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே இரவு நேரங்களில் சர்வ சாதாரணமாக குடியிருப்பு பகுதியில் ஓடிச்சென்ற காட்டு யானையின் வீடியோ பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. இதன் காரணமாக மனித, விலங்கு மோதல் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளதால் அப்பகுதியில் சுற்றித் திரியும் ஒற்றை யானையை வனத்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து அருகிலுள்ள வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். மேலும் பகல் நேரங்களில் யானைகள் குடியிருப்பு பகுதியில் வருவதால் பள்ளிக் குழந்தைகள் மற்றும் மாணவ மாணவியர் அலுவலகப் பணியாளர்கள் இந்தச் சாலை வழியாக செல்ல அச்சமடைந்து வருகின்றனர்.
காட்டு யானைகள் பிளிறல் சத்தத்துடன் ஆக்ரோஷமாக ஓடிச் செல்வதால் எதிரே வரும் வாகனங்கள் மற்றும் மனிதர்களை தாக்கக்கூடும் என அப்பகுதி மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர். கூடலூர் பகுதியில், சாலைகளில் உணவுப்பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகளை கொண்டு செல்லும் லாரிகளை காட்டு யானைகள் வழிமறுத்து, லாரிகளில் ஏற்றி செல்லும் உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகளை கொடுத்தால்தான் யானைகள் வழியை விடுகின்றன.
எனவே நகரப் பகுதியில் யானைகள் வராமல் தடுக்கவும் அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறாமல் பொதுமக்களை பாதுகாக்கவும் வனத்துறையினர் முறையாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.