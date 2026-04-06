ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக பொதுச்செயலராக இருக்கும் வரை திமுகவுக்கு வெற்றி எளிது - உதயநிதி ஸ்டாலின்

டெல்லி அணியா? தமிழ்நாடு அணியா? என்பது தான் இந்த தேர்தல். மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டிற்கான திட்டங்கள் இல்லை. தமிழ்நாடு என்ற பெயர் கூட வராமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்தார்.

கும்பகோணத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 6, 2026 at 5:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கும்பகோணம்: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுக பொதுச் செயலாளராக இருக்கும் வரை தேர்தல்களில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறுவது எளிது என்று துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி, கும்பகோணத்தில் திமுக வேட்பாளர் சாக்கோட்டை அன்பழகனை ஆதரித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

பிரச்சாரத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், "திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில், கும்பகோணத்தில் கலைஞர் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க பாடுபடுவோம். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எப்போதும் என் நினைவாகவே இருக்கிறார். நான் என்ன செய்கிறேன் என அவர் கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். அதிமுகவின் நிரந்தர பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தொடரும் வரை திமுக கூட்டணிக்கு வெற்றி எளிது.

அவருடைய அனுபவம் தான், என் வயது என்பதை ஒப்புக் கொள்கிறேன். ஆனால் அவரை போன்று தரையில் படுத்த அனுபவம் எனக்கு கிடையாது. டிடிவி தினகரன், ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆகியோருக்கு துரோகம் செய்த அனுபவம் எனக்கு கிடையாது. தாத்தா கலைஞர் எப்போதும் தன்னை டெல்டாகாரன் என்பார். அப்பாவும் எப்போதும் தன்னை டெல்டாகாரன் என்றே எப்போதும் குறிப்பிடுவார். தற்போது நானும் அதையே சொல்கிறேன். நானும் டெல்டாகாரன் தான் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிக்கிறேன்.

கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதியில், திமுக வேட்பாளராக தொடர்ந்து 3வது முறை போட்டியிட்டு வெற்றி கண்ட சாக்கோட்டை க.அன்பழகனுக்கு 4-வது முறையாக போட்டியிட திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாய்ப்பு அளித்துள்ளார். அவரை இம்முறை வாக்காளர்களாகிய நீங்கள் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும்.

திராவிட மாடல் அரசு, கடந்த 5 ஆண்டுகளில் எண்ணற்ற திட்டங்களை சிறப்பாக நிறைவேற்றி வெற்றி கண்டுள்ளது. தொடர்ந்து திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் அவரவர் விரும்பும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வாங்க மகளிருக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரத்திற்கான கூப்பன், மகளிர் உரிமைத்தொகை 2 ஆயிரமாக அதிகரித்து வழங்கப்படும்.

இந்த தேர்தல், டெல்லி அணியா? தமிழ்நாடு அணியா? என்பது தான். மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டிற்கான திட்டங்கள் எதுவுமே இல்லை. தமிழ்நாடு என்ற வார்த்தை கூட நிதி நிலை அறிக்கையில் வராமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள். தமிழ்நாட்டிற்குரிய நிதியை வழங்குவதில்லை. திட்டங்களை தருவதில்லை என்பதால் எப்போதுமே தமிழ்நாடு அவுட் ஆப் கண்ரோலில் தான் இருக்கும்" என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.

கும்பகோணம் காந்தி பூங்கா சந்திப்பில் நடைபெற்ற பிரச்சார நிகழ்ச்சியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
திமுக
எடப்பாடி பழனிசாமி
UDHAYANIDHI STALIN
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.