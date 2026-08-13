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தவறாக கட்டணம் கணக்கீடு: நுகர்வோருக்கு மின்சார வாரியம் ரூ.20,148 இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

இழப்பீட்டு தொகையை 45 நாட்களுக்குள் வழங்க தவறினால் 9 சதவீத வட்டியுடன் தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்றும் மின்சார வாரிய அதிகாரிகளுக்கு நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் - திருநெல்வேலி
மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் - திருநெல்வேலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 11:10 PM IST

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திருநெல்வேலி: இரண்டு மின் இணைப்புகளை இணைத்து கட்டணம் வசூலித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், நுகர்வோருக்கு ரூ.20,148 இழப்பீடு வழங்க தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்துக்கு நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், இட்டமொழி சுவிசேஷபுரம் மேலத்தெருவைச் சேர்ந்தவர் அம்புரோஸ் ஜான்ராஜ் (61 வயது). இவர் கடந்த 2025 ஜூலை மாதத்தில் வெறும் 88 யூனிட் மின்சாரம் மட்டுமே பயன்படுத்திய நிலையில், அவருக்கு அந்த மாதம் ரூ.148 மின் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவருக்கு 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் இருக்கையில் கட்டணத்துக்கான பில் வந்தது அவருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து அம்புரோஸ் ஜான்ராஜ் மின்சார வாரியத்தைத் தொடர்பு கொண்டு முறையிட்டபோது, மின்வாரியம் இதற்கு எந்த பதிலையும் வழங்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

ஆகையால், 2025 செப்டம்பர் 25 அன்று மீண்டும் நினைவூட்டல் கடிதம் ஒன்றை அவர் மின்சார வாரியத்துக்கு அனுப்பி உள்ளார். அப்போது, அதே ஆண்டு அக்டோபர் 13 அன்று மின்வாரியம் பதில் ஒன்றை அளித்துள்ளது. அதில், அம்புரோஸ் ஜான்ராஜ் பெயரில் இரண்டு மின் இணைப்புகள் உள்ளதாகவும், கடந்த 2024 நவம்பர் 09 முதல் இரண்டும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு மின் கணக்கீடு செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இரண்டு மின் இணைப்புகளையும் தனித்தனி குடும்பத்தினர் பயன்படுத்துவதற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தால் மேற்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. அப்போதுதான் தனது மின் இணைப்புடன் மற்றொரு நபரின் மின்இணைப்பு இணைக்கப்பட்டிருப்பது அம்புரோஸ் ஜான்ராஜுக்கு தெரிய வந்துள்ளது.

ஆகையால், தன்னிடம் எந்த அனுமதியும் பெறாமல் தன்னிச்சையாக மின்வாரிய அதிகாரிகள் தனது மின் இணைப்புடன் மற்றொரு மின் இணைப்பையும் இணைத்தது குறித்து திருநெல்வேலி நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடுத்தார்.

இந்த வழக்கு திருநெல்வேலி கூடுதல் நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் ஆணையத்திற்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், அங்கு மனுதாரர் சார்பில் வழக்கறிஞர் பிரம்மா ஆஜராகி வாதிட்டார். இந்த வழக்கை ஆணையத் தலைவர் பிறவி பெருமாள், உறுப்பினர் சண்முகப்பிரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்து வந்தது.

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இந்த நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 13) இந்த வழக்கின் இறுதி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது. 2025-இல் மனுதாரரிடம் தவறாக வசூலிக்கப்பட்ட 148 ரூபாயை வட்டியுடன் திருப்பி வழங்கவும், மன உளைச்சல் மற்றும் சிரமத்திற்காக ரூ.10 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்கவும், வழக்குச் செலவாக ரூ. 10 ஆயிரம் வழங்கவும் மின்சார வாரியத்திற்கு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும் மின் இணைப்பில் உள்ள குளறுபடிகளை சரி செய்யவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இழப்பீட்டு தொகையை 45 நாட்களுக்குள் வழங்க தவறினால் 9 சதவீத வட்டியுடன் தொகையை செலுத்த வேண்டும் என்றும் மின்சார வாரிய அதிகாரிகளுக்கு நுகர்வோர் குறைதீர்க்கும் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

TAGGED:

மின்சார வாரியத்துக்கு அபராதம்
ELECTRICITY BOARD MALPRACTICE
TN ELECTRICITY BOARD
அதிக மின்சார கட்டணம்
HIGH ELECTRICITY BILL

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