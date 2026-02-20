ETV Bharat / state

ஓசூர் தனியார் வங்கியில் பண மோசடி - மேலாளரை கண்டித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போராட்டம்

வங்கி நிர்வாகம் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து கடன் பெற்றவர்களுக்கு உரிய ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வங்கி முன்பாக முழக்கங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதுடன் தரையில் அமர்ந்து தர்ணாவிலும் ஈடுபட்டனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர்கள்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் இயங்கி வரும் தனியார் வங்கியில் பண மோசடி செய்த மேலாளரை கண்டித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது, வங்கி நிர்வாகத்திற்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரில் உள்ள வட்ட சாலை நஞ்சுண்டேஸ்வர் நகரில் ஈக்விட்டாஸ் (Equitas) என்ற தனியார் வங்கி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த வங்கியில் வீடு கட்டுவதற்காக பொதுமக்கள் பலர் கடன் பெற்றுள்ளனர். பிறகு அந்த கடனை பொதுமக்கள் அசலும் வட்டியுமாக சேர்த்து கட்டியுள்ளனர்.

ஆனால் வங்கி மேலாளர் ராஜேஷ் மற்றும் சில அதிகாரிகள் சேர்ந்து கடன் பெற்றவர்கள் திருப்பி செலுத்திய தொகைக்கு போலியான ரசீது கொடுத்தும், மற்ற வங்கிகளுக்கு பணத்தை கட்ட வைத்தும், மிகப் பெரிய மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.

இந்த நிலையில் கடன் செலுத்தியவர்கள் தங்கள் ஆவணங்களை திருப்பி கேட்டபோது வங்கி நிர்வாகம் காலதாமதம் செய்து வந்துள்ளது. பின்னர் திடீரென செலுத்திய பணம் எங்கள் வங்கிக் கணக்கில் சேரவில்லை என கூறி கடன் செலுத்தியவர்களை நிர்வாகம் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் வங்கி மேலாளர் ராஜேஷ் என்பவர் தற்பொழுது தலைமறைவான நிலையில் கடன் பெற்றவர்கள் புகாரளித்தும் இதுவரை எந்த விதமான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து குறிப்பிட்ட வங்கி நிர்வாகத்தின் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து கடன் பெற்றவர்களுக்கு உடனடியாக உரிய ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வங்கி முன்பாக முழக்கங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதுடன் தரையில் அமர்ந்து தர்ணாவிலும் ஈடுபட்டனர்.

இவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் சந்திரசேகர் தலைமையில், எடைய நல்லூர் கிளைச் செயலாளர் யஸ்வந்த் குமார், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் நாகராஜரெட்டி ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட ஏராளமான நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு வங்கி நிர்வாகத்திற்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

