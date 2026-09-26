ரூ.800 கோடி நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கு: பணத்தை மீட்டுத் தரக்கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மனு
இந்த நிறுவனத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பணப் பலன்களை கிடைக்க உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர்.
Published : September 26, 2026 at 6:23 PM IST
மதுரை: 800 கோடி ரூபாய் நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கில், தங்களது பணத்தை உடனடியாக வழங்கக் கோரி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மதுரை பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் திரண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
'டிஸ்க் அசெட்ஸ் லீடு இந்தியா லிமிடெட், டால் மார்க்கெட்டிங் சொலிசன் லிமிடெட், ஐயன் மார்க்கெட்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட்' உள்ளிட்ட 34 துணை நிறுவனங்கள் 2006-ஆம் ஆண்டு மதுரையைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படத் தொடங்கியது. இந்த நிறுவனங்கள் உமா, சங்கர், ஜனார்த்தனன், அருண்குமார், சரவணகுமார் உட்பட்ட அவர்களின் உறவினர்களால் நடத்தப்பட்டது.
இதில், மாதம் 100 முதல் 2000 வரை மாதாந்திர தவணை முறையில் சேமிப்புகளை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 12.5 சதவீத வட்டியுடன் முதலீட்டுத் தொகையை சேர்த்து திரும்பத் தருவதாகக் கூறி, பல லட்சம் மக்களிடமிருந்து ரூ.1,137 கோடிகளை திரட்டியுள்ளனர். அதில் 5 லட்சம் சேமிப்பாளர்களுக்கு ஏறக்குறைய ரூ.400 கோடிகளுக்கு மேல் பட்டுவாடா செய்துள்ளனர்.
மீதமுள்ள 8 லட்சம் நபர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தொகையை, 2015-16-ஆம் ஆண்டுகளில் SEBI தலையிட்டு நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை தடுத்ததை தொடர்ந்து, சொத்துக்களை விற்றுப் பணத்தை வழங்க உத்தரவிட்டது. ஆனால், மதுரை EOW மற்றும் பதிவுத்துறை மூலம் சொத்துக்களை விற்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற இவ்வழக்கில், சொத்துக்களைக் கைப்பற்றவும், விற்கவும் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி பாலவசந்தகுமார் தலைமையில் கமிட்டியும், சிறப்பு நீதிபதியாக சத்தியநாராயணன் தலைமையில் அமர்வும் நியமிக்கப்பட்டன.
மேலும், உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இறுதி விசாரணையில், டிஸ்க் வழக்குக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து முதலீட்டாளர்களுக்குப் பணத்தை விரைந்து பட்டுவாடா செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இந்த சூழலில், இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்த முதலீட்டாளர்களுக்கு பணத்தைப் பட்டுவாடா செய்வதற்கான வழிவகைகளைக் கண்டு தடைகளை நீக்கிடவும், கடந்த 5 மாதங்களாக வாய்தாவில் நீடிக்கும் மதுரை TANPID Court-இன் இரண்டாம் பாக வழக்கை விரைவுபடுத்தவும் கோரி, பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களும், முகவர்களும் இணைந்து மதுரை EOW அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர்.
மேலும், இந்த நிறுவனத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பணப் பலன்கள் கிடைக்க உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், இதனால் பலரும் மிகுந்த பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருவதால், இதனை கருத்தில் கொண்டு உடனடியாக பணத்தை திருப்பி தர நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டனர்.
இதுகுறித்து முதலீட்டாளர்கள் கூறுகையில், “இந்நிறுவனத்தில் ரூ.5,000-லிருந்து ரூ.1 லட்சம் அல்லது ரூ.2 லட்சம் வரை முதலீடு செய்தவர்கள் எண்ணிக்கையில் மிகக் குறைவானவர்கள் தான். ஆனால் ரூ.35 ஆயிரத்திற்கும் கீழ் முதலீடு செய்தவர்கள் தான் அதிகம்.
பணம் தற்போது அவர்களிடம் உள்ளது. போதுமான சொத்துக்களும் உள்ளன. தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி மற்றும் கேரள மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 12.5 லட்சம் பேர் இந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்துள்ளனர். இவர்கள் முதலீடு செய்த மொத்த தொகை ரூ.1,137 கோடி. இந்த தொகையில் சுமார் 5 லட்சம் முதலீட்டாளர்களுக்கு சுமார் ரூ.400 கோடி அளவிற்கு பணத்தை இந்நிறுவனம் திருப்பி அளித்துள்ளது.
மீதம் உள்ளவர்களுக்கு பணத்தை திரும்ப அளிக்க வழங்க முன்வந்த போது செபி தலையிட்டு தடுத்துவிட்டது. தற்போது இருக்கின்ற சொத்துக்கள் அனைத்தையும் ஏலம் விட்டு முதலீட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் பணத்தை திரும்ப வழங்க பொருளாதார குற்றப்பிரிவுத்துறை முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தான் நாங்கள் மனு கொடுக்க வந்துள்ளோம்” என்றனர்.