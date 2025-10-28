துணை குடியரசு தலைவர் வருகை! பாதுகாப்பு வளையத்தை மீறி நுழைந்த இளைஞர்களால் பரபரப்பு!
போலீசாரின் பாதுகாப்பு குறைபாடே இளைஞர்கள் உள்ளே நுழைந்ததற்கு காரணம் எனக் கூறி பாஜகவினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
Published : October 28, 2025 at 7:20 PM IST
கோவை: துணை குடியரசு தலைவர் வருகையின் போது, இரு சக்கர வாகனத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிக்கு இளைஞர்கள் நுழைந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தனி விமானம் மூலம் இன்று காலை கோவை வந்தார். அவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் முத்துச்சாமி, வெள்ளகோவில் சாமிநாதன் மற்றும் பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் வரவேற்பு அளித்தனர்.
தொடர்ந்து, சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு கோவை மாவட்ட சிறுதொழில்கள் சங்கம் சார்பில் பாராட்டு விழா கொடிசியா அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக மகளிர் அணி தேசிய தலைவர் வானதி சீனிவாசன் எம்எல்ஏ, பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா, பாஜக மாநில அமைப்பு செயலாளர் கேசவ விநாயகம், முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி, முன்னாள் திமுக அமைச்சர் பொங்கலூர் பழனிசாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இதைத் தொடர்ந்து டவுன்ஹாலில் உள்ள காந்தி சிலைக்கு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்து விட்டு, பேரூரில் நடைபெறும் வேறு ஒரு விழாவிற்கு செல்ல அவர் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. அதன்படி மதியம் 2.30 மணிக்கு துணை குடியரசு தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி வளாகத்திற்கு வர தயாராக இருந்த நிலையில், அவர் செல்லும் பகுதிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.
பொதுமக்கள் யாரும் அந்த சாலையை பயன்படுத்தாத வகையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது யாரும் எதிர்பாராத வகையில் மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு தடை செய்யப்பட்ட சாலையில், திடீரென இரண்டு நபர்கள் இரு சக்கர வாகனத்தில் அதிவேகமாக வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த போலீசார் அவர்களை மடக்கி பிடிக்க முயன்ற போது அவர்கள் இருவரும் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்று விட்டனர்.
இதனால் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை வரவேற்க காத்திருந்த பாஜகவினர் போலீசாரின் பாதுகாப்பு குறைபாடே இதற்கு காரணம் என்று குற்றஞ்சாட்டி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனை அடுத்து அவர்களை போலீசார் சமாதானம் செய்த நிலையில், அங்கு வந்த துணை குடியரசு தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு பேரூர் ஆதீன மடத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிக்கு சென்றார்.
இதனிடையே அந்த இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞர்கள் யார்? எதற்காக தடை செய்யப்பட்ட பகுதிக்கு போலீசாரின் பாதுகாப்பை மீறி வந்தனர் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். துணை குடியரசு தலைவர் வருகையின் போது தடை செய்யப்பட்ட பகுதிக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் அதிவேகமாக அத்துமீறி நுழைந்த இளைஞர்களால் கோவையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.