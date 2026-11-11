தான் படித்த கல்லூரிக்கு சென்ற துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் - வகுப்பறையில் நண்பர்களுடன் கலகல பேச்சு
கல்லூரி நாட்களில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள், நண்பர்கள் உடனான அனுபவங்கள் உள்ளிட்ட பழைய சம்பவங்களை சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நினைவுகூர்ந்தார்.
Published : November 11, 2026 at 6:55 PM IST
தூத்துக்குடி: துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், தூத்துக்குடியில் தான் படித்த கல்லூரிக்கு சென்று, வகுப்பறையில் நண்பர்களுடன் அமர்ந்து கலந்துரையாடினார்.
தூத்துக்குடி மாநகரில் உள்ள வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரியில் 75-வது ஆண்டு பவள விழா மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. அந்த விழாவுக்கு, துணைக் குடியரசுத் தலைவரும், அந்த கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வருகை தந்தார்.
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விழாவில் பங்கேற்ற அவர், தான் கல்வி பயின்ற கல்லூரியின் பழைய நினைவுகளை மீண்டும் நினைவுகூரும் வகையில், தான் படித்த வகுப்பறைக்கு சென்றார். அங்கு கல்லூரி பருவத்தில் தன்னுடன் பயின்ற நண்பர்களை சந்தித்த அவர், அவர்களுடன் வகுப்பறையில் அமர்ந்து நீண்ட நேரம் கலந்துரையாடினார்.
கல்லூரி நாட்களில் நடைபெற்ற சம்பவங்கள், நண்பர்கள் உடனான அனுபவங்கள் உள்ளிட்ட பழைய சம்பவங்களை சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நினைவுகூர்ந்தார். தொடர்ந்து, வகுப்பறையில் தனது கல்லூரிகால நண்பர்களுடன் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து, கல்லூரி வளாகத்தில் நண்பர்களுடன் குழு புகைப்படமும் எடுத்துக்கொண்டார்.
நாட்டின் இரண்டாவது உயரிய அரசியலமைப்புப் பொறுப்பில் இருக்கும் துணைக் குடியரசுத் தலைவர், தான் கல்வி பயின்ற கல்லூரிக்கு வந்து வகுப்பறையில் மாணவரைப் போல அமர்ந்து, நண்பர்களுடன் உரையாடி மகிழ்ந்தது, அங்கிருந்த முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகத்தினரிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.