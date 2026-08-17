போதைப்பொருள் நமது சமுதாயத்திற்கு பெரும் இடையூறு - துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
போதைப்பொருளுக்கு எதிராக இரக்கமின்றி நடவடிக்கை எடுங்கள் என காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு நான் எங்கு சென்றாலும் உத்தரவிடுவேன் என சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டார்.
Published : August 17, 2026 at 8:02 PM IST
தஞ்சாவூர்: போதைப்பொருள் நமது சமுதாயத்திற்கு பெரும் இடையூறாக உள்ளதாக துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்தார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் நடைபெற்ற வெள்ளி விழா நிகழ்ச்சியில் துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், "ஆடி மாதத்தில் தஞ்சாவூருக்கு வருவதில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். காவிரி அன்னைக்கு வணக்கம். திருச்சியில் ஆடி 18 திருவிழா, குழாய் நீரால் கொண்டாடப்பட்டது. இறைவன் நல்லவர்களை சோதிப்பான். ஆனால், ஒரு போதும் ஏமாற்ற மாட்டான். விரைவில் நம் மேட்டூர் அணை நிரம்பும். 120 அடியை தொடும்.
தஞ்சை விளைவிக்காவிட்டால் உணவு ஏது என்ற நிலையில் இறைவன் நம்மை கைவிட மாட்டான். காவிரி வெறும் நதி அல்ல. அது தமிழ்நாட்டின் நீண்ட நெடிய தொன்மையான கலாச்சாரம், வேளாண்மை மற்றும் மக்களின் வாழ்வியலோடு பின்னிப்பிணைந்த உயிர் நாடி" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "போதைப்பொருள் நமது சமுதாயத்திற்கு பெரும் இடையூறாக தொந்தரவாக உள்ளது. இதற்கு முன்பு போதைப்பொருள் என்றால் என்னவென்று தெரியாது. ஆனால், இப்போது அதிக அளவில் அதன் புழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் ஒரு நபர் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் படுகொலை செய்யப்பட்டார். அது திரும்பவும் நடக்கக் கூடாது.
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நான் எங்கு சென்றாலும் அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிடுவது போதைப்பொருளுக்கு எதிராக இரக்கமின்றி நடவடிக்கை எடுங்கள் என்பது தான். போதைப்பழக்கம் நமது சமுதாயத்தை சீரழிக்கிறது. போதை மாஃபியா கும்பல்கள் குடும்பத்தை பற்றியோ, மாணவர்களை பற்றியோ, சமுதாயத்தை பற்றியோ சிந்திப்பதில்லை. அவர்களுக்கு அதுகுறித்து கவலையும் இல்லை" என தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.