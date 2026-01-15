'வேலைகளில் ஏற்படும் மன அழுத்தம் நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கிறது' - சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
உலகில் 40 சதவீத மக்கள் நரம்பியல் குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளதை சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் சுட்டிக்காட்டி பேசினார்.
கோயம்புத்தூர்: வேலைகளில் ஏற்படும் மன அழுத்தம் நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கிறது என மருத்துவர்கள் கூறியதாக குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
கோவை சிட்ரா பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை வளாகத்தில் நரம்பியல் சிகிச்சை மற்றும் ஓபிடி சிகிச்சைக்கான புதிய கட்டட திறப்பு விழா மற்றும் முதுகலை பிரிவு துவக்க நிகழ்வில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டார்.
புதிய கட்டடத்தை திறந்து வைத்த பின்பு மருத்துவமனையின் அதிநவீன வசதிகளை பார்வையிட்ட குடியரசுத் துணைத் தலைவர் நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், ''தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பதற்கு இணங்க, இந்த தைத்திருநாளில் மருத்துவ உலகில் புதிய எழுச்சியாக இந்த மருத்துவமனையில் நரம்பியல் சிகிச்சைக்கான புதிய கட்டடம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
நல்லா பழனிசாமி சாதாரண கிராமத்தில் பிறந்து அமெரிக்காவில் மருத்துவ படிப்பு முடித்த பின்பு, 200 படுக்கை வசதியோடு துவங்கிய மருத்துவமனை இன்றைக்கு 2,000 க்கும் மேற்பட்ட படுக்கைகளை கொண்டு சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது. அமெரிக்கா உட்பட உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் மருத்துவ உலகில் அறிமுகம் செய்யப்படும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் உடனடியாக கோவைக்கு இந்த மருத்துவமனை மூலம் கொண்டுவரப்படுகிறது. மேலும், மனிதனின் மூளையில் கொழுப்பு படிவதை பரிசோதனை செய்து அதற்கு சிகிச்சை வழங்குவதற்காக 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பெட் ஸ்கேன் பரிசோதனை கருவி மருத்துவமனைக்கு வரப்படவுள்ளது" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், ''உலகில் 40 சதவீத மக்கள் நரம்பியல் குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவிக்கிறது. எனவே நரம்பியல் சிகிச்சையில் உலக தர பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை முறைகள் அவசியமாவதை மருத்துவமனை நிர்வாகிகள் கூறுகின்றனர். மேலும், எதிர்காலத்தில் நரம்பியல் குறைபாடு கொண்டவர்கள் அதிகம் வர வாய்ப்பிருப்பதாகவும், வேலைகளில் ஏற்படும் மன அழுத்தம் நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கின்றது எனவும் மருத்துவர்கள் விளக்கியதாகவும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''மக்களுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வழங்கிட இது போன்று தனியார் மருத்துவமனையும், அரசு மருத்துவமனையும் சிறப்பாக இயங்க வேண்டும். ஏழை மக்களின் நலனில் அக்கறை கொண்ட பிரதமர் மோடி சுகாதாரத் துறையில் பல்வேறு சிறப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளார். குறிப்பாக 2014 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு சுகாதாரத் துறைக்கான பட்ஜெட் வரும் 37 ஆயிரம் கோடியாக இருந்த நிலையில், 2025 - 26 ஆம் ஆண்டில் அது 98 ஆயிரம் கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் ஆயுஸ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் 50 கோடி மக்கள் இலவசமாக மருத்துவ பாதுகாப்பு பெற்று வருகின்றனர். நாட்டின் அனைத்து கிராம பகுதிகளிலும் ஒன்றரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆரம்ப நிலை சுகாதார மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு மனநலம், நீரிழிவு நோய், ரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றுக்கு ஆரம்ப நிலையில் சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகிறது.
மருத்துவர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய மத்திய அரசு தொடர்ந்து தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகிறது. 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக 2014 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு முதுகலை மருத்துவம் படிப்பது எட்டாக்கனியாக இருந்த போது, 36 ஆயிரம் சீட்டுகள் மட்டுமே இருந்தன.
இப்போது 70 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சீட்டுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. நாடு முழுவதும் மாவட்டத்திற்கு ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டாயம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் பிரதமர் மோடி செயல்பட்டு வருகிறார்.
ஒரு தொழிலாளி நோய்வாய் படுவது என்பது நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு நேரடியாக தொடர்பு உள்ளது. இளைஞர்களின் ஆரோக்கியம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியம். ஆரோக்கியமான இந்தியாவை உருவாக்காமல் வல்லரசான இந்தியாவை உருவாக்க முடியாது. அந்த வகையில் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை மக்கள் பெற அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகள் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும்'' என சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பேசினார்.
இந்நிகழ்வி்ல் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி, கருப்பண்ணன் உட்பட அரசியல் பிரமுகர்களும், தொழில் அமைப்பினரும் கலந்து கொண்டனர்.