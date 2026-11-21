காமராஜர் பெயர் இருக்கும் வரை தமிழையும், தேசியத்தையும் யாராலும் பிரிக்க முடியாது: துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன்
இந்த நிகழ்ச்சியின் போது, சென்னையில் இருந்து திருச்செந்தூருக்கு புதிய ரயில் சேவையை தொடங்க வேண்டும் என மாணவர்கள் வைத்த கோரிக்கைக்கு, அதனை விரைவில் நிறைவேற்றி தருவதாக துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் உறுதியளித்தார்.
Published : November 21, 2026 at 10:41 PM IST
சென்னை: காமராஜர் பெயர் இருக்கும் வரை தமிழ் மொழியையும், தேசியத்தையும் யாராலும் பிரிக்க முடியாது என்று துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
சென்னை கொட்டிவாக்கத்தில் நடைபெற்ற நெல்லை நாடார் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 42-வது ஆண்டு விழா இன்று நடைபெற்றது.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்ட துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், மாணவர்களிடையே சிறப்புரையாற்றினார்.
அவர் பேசுகையில், "26 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இதே பள்ளியில் ஆசிரியர் தின நிகழ்ச்சியில் நான் சிறப்பு அழைப்பாளராக நான் பங்கேற்றிருக்கிறேன். வெறும் 7 ஆசிரியர்களுடன் தொடங்கப்பட்ட இப்பள்ளி, தற்போது 3,500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் 1000-க்கும் அதிகமான ஆசிரியர்களுடன் வளர்ச்சி அடைந்திருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
முன்னாள் முதலமைச்சர் பெருந்தலைவர் காமராஜரின் ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழகத்தில் ஏராளமான அணைகள் கட்டப்பட்டன. கல்வி வளர்ச்சிக்காக அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு அளப்பரியது.
மதிய உணவுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம் ஏழை மாணவர்களின் கல்விக்கு காமராஜர் வழிவகுத்துக் கொடுத்தார். பல்வேறு சாதனைகளைச் செய்த போதிலும், அவர் ஒருபோதும் விளம்பரத்தை தேடியதில்லை.
ஆனால், தற்போது 20 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் குடிநீர் குழாய் திறந்துவைத்துவிட்டு, இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து அரசியல்வாதிகள் விளம்பரம் தேடிக் கொள்கிறார்கள்.
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இன்றைய மாணவர்கள் புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளிலும், ஆராய்ச்சிகளிலும் ஈடுபட வேண்டும். அதற்கு மத்திய அரசு தேவையான உதவிகளை வழங்க தயாராக உள்ளது.
2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதுதான் நமது பிரதமரின் இலக்கு. மாணவர்களின் திறமையால் அந்த இலக்கை நாம் அடைய முடியும்.
தமிழ் மொழி, கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்க தேசிய உணர்வு அவசியம். காமராஜரின் பெயர் நிலைத்திருக்கும் வரை தமிழ் மொழியையும் தேசியத்தையும் யாராலும் பிரிக்க முடியாது.
மாணவர்கள் நேர்மையான கனவுகளைக் காண வேண்டும். குறுக்கு வழியில் வெற்றியைத் தேடக்கூடாது, நல்லொழுக்கத்தைக் கைவிடாமல் முயற்சியுடன் செயல்பட வேண்டும்" என சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேசினார்.
முன்னதாக, இந்த நிகழ்ச்சியின் போது, சென்னையில் இருந்து திருச்செந்தூருக்கு புதிய ரயில் சேவையை தொடங்க வேண்டும் என மாணவர்கள் வைத்த கோரிக்கைக்கு, அதனை விரைவில் நிறைவேற்றி தருவதாக துணைக் குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் உறுதியளித்தார்.