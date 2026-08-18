தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை 3-ஆவது பாடுவது அவமானம் அல்ல - குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ஆர் கருத்து
ஆளுநர் அர்லேகரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட நிலையில், மேடுபள்ளமாக இருந்த மேடையில் அவர் சற்று தடுமாறியது சிறிது பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.
Published : August 18, 2026 at 9:48 AM IST
திருவாரூர்: ‘பெற்ற தாயை யாரும் அவமானப்படுத்த மாட்டார்கள். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை மூன்றாவதாக பாடுவது அவமானப்படுத்துவது அல்ல’ என குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழகத்தின் 11-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா நேற்று (ஆகஸ்ட் 17) நடைபெற்றது. இவ்விழாவிற்கு பல்கலைக்கழக வேந்தர் பத்மநாபன் தலைமை வகிக்க, துணைவேந்தர் சுலோச்சனா சேகர் சிறப்பு விருந்தினர்களை வரவேற்றார். தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஷ்வநாத் அர்லேகர், நாகை எம்பி வை. செல்வராஜ் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
இவ்விழாவில், இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பல்வேறு துறைகளில் முதலிடம் பிடித்த 50 மாணவ, மாணவிகளுக்கு தங்கப்பதக்கம் மற்றும் பட்டங்களை வழங்கி பாராட்டினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 1,053 மாணவ, மாணவிகள் பட்டம் பெற்றனர்.
விழாவின் தொடக்கத்தில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. அப்போது குறுக்கிட்ட குடியரசுத்துணைத் தலைவர் முதலில் வந்தே மாதரம், அடுத்து தேசிய கீதம் பாடப்பட்டு, மூன்றாவதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாட வேண்டும் என்று கூறினார். தொடர்ந்து, அவர் கூறிய வரிசையிலேயே பாடல்கள் ஒலிக்கப்பட்டது.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம்
இந்நிலையில் மாணவர்களுக்கு பட்டமளித்த பிறகு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுவது குறித்து பேசினார். அவர் பேசுகையில், “அண்மையில், தமிழக முதலமைச்சர் மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் 2 பேர் இருந்த அவையில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதன்மையாக பாடப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கின்றனர்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை மூன்றாவதாக பாடுவதால், அதனை அவமானப்படுத்துவதாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. சொந்த நாட்டையும், பெற்ற தாயையும் யாரும் அவமானப்படுத்த மாட்டார்கள் என்பதைப் போல தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தையும் மூன்றாவதாக பாடுவதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
மேலும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக, “பல்துறை கல்வி, ஆராய்ச்சி, புத்தாக்கம் மற்றும் விழுமிய அடிப்படையிலான கற்றலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதன் மூலம் தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் இந்த நோக்கத்தைச் சிறப்பாக முன்னெடுத்து வருவது பாராட்டுக்குரியது.
விக்சித் பாரத் 2047
பெண்களின் உயர்கல்விச் சேர்க்கை 2014-15ஆம் ஆண்டில் 1.57 கோடியிலிருந்து 2023-24ஆம் ஆண்டில் 2.24 கோடியாக, அதாவது 42.2 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இது வரவேற்கக்கூடியது. பட்டம் பெறும் மாணவர்கள், வகுப்பறைகளை விட்டு வெளியேறினாலும், கற்றலை ஒருபோதும் விட்டுவிடக்கூடாது. இன்று பெறும் பட்டம், வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும் அறிவுத்தேடலின் தொடக்கம் மட்டுமே. எந்த தொழிலை தேர்ந்தெடுத்தாலும், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உதவிட வேண்டும்.
பிரதமர் மோடியின் தொலைநோக்குத் தலைமையின் கீழ் ‘விக்சித் பாரத் 2047’ என்ற இலக்கை நாடு முன்னெடுத்து வருகிறது. அதனை நிறைவேற்றுவதில், இளைஞர்களின் ஆற்றல், கற்பனைத்திறன் மற்றும் தலைமைத்துவம் முக்கியமானவை. ஒவ்வொரு செயலிலும் ‘தேசமே முதன்மை’ என்ற எண்ணத்தை மாணவர்கள் மனதில்கொள்ள வேண்டும்.
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பொதுத் தேர்வு முறையின் நேர்மையையும், வெளிப்படைத்தன்மையையும் உறுதி செய்வதில் சீர்திருத்தங்கள் முக்கியமானவை. இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தைச் சீரழிக்கும் போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலைக் கட்டுப்படுத்த காவல்துறை குற்றவாளிகள் மீது எந்த ஒரு கருணையும் காட்டக்கூடாது. இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் போதை பொருட்களை தவிர்ப்பது மட்டுமல்லாது, உங்கள் நண்பர்களும் போதைப்பொருளிலிருந்து விலகி இருக்க ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்” என்றார்.
பட்டமளிப்பு விழாவில் தடுமாறிய ஆளுநர்#governorrajendravishwanatharlekar | #CPRadhakrishnan | #thiruvarur | #centraluniversityoftamilnadu | #conventionalceremony | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/ozrdVGhwVG— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 18, 2026
தடுமாறிய ஆளுநர்
மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கிய பின்பு சிறப்பு விருந்தினர்கள் மேடையிலிருந்து கீழே இறங்கினர். அப்போது மேடுபள்ளமாக இருந்த மேடையில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் அர்லேகர் தடுமாறினார். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. உடனடியாக ஆளுநரை பிடித்த காவல்துறை அதிகாரிகள் அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர். இதனையடுத்து அங்கிருந்து புறப்பட்ட அவர், தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக்கழக விருந்தினர் இல்லத்தில் சிறிது நேரம் ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டார்.
சென்ற ஆண்டு நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவிலும் இதேபோல மேடை அமைப்பில் குளறுபடியால் மாணவிகள் தடுமாறி கீழே விழும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. தற்போது இரண்டாவது ஆண்டாக மேடை அமைப்பதில் ஏற்பட்ட குளறுபடி காரணமாக தமிழ்நாடு ஆளுநர் மேடையில் தடுமாறிய சம்பவம் மத்திய பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் அலட்சியப்போக்கை காட்டுவதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.