விரைவில் எர்ணாகுளம் - பெங்களூரு வந்தே பாரத் ரயில்: எங்கெல்லாம் நின்று செல்லும்? குடியரசு துணைத் தலைவர் வெளியிட்ட தகவல்!
“குடியரசு துணைத் தலைவராக என்னை தேர்வு செய்த உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் பெருமக்களுக்கும், தமிழ் மண்ணுக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள்”
Published : October 28, 2025 at 1:09 PM IST
கோயம்புத்தூர்: விரைவில் எர்ணாகுளம் - பெங்களூருக்கு இடையே வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷணன் தெரிவித்துள்ளார்.
குடியரசு துணைத் தலைவராகப் பதவியேற்ற பின் தமிழ்நாட்டு முதல்முறையாக மூன்று நாள் சுற்றுபயணம் மேற்கொண்டுள்ள சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி வரை பல்வேறு நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்கிறார்.
இதற்காக, கோவை விமான நிலையம் வந்த குடியரசு துணைத் தலைவரை பூங்கொத்து கொடுத்து பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர்.
இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷண், “துணை குடியரசுத்தலைவராக என்னை தேர்வு செய்த உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் பெருமக்களுக்கும், தமிழ் மண்ணுக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள்” என்று கூறிவிட்டு, விழா நடைபெறும் இடத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றார்.
கோவை மாவட்ட சிறுதொழில்களின் சங்கமான கொடிசியா சார்பில், பீளமேடு பகுதியில் உள்ள கொடிசியா அரங்கில் வைத்து சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தப்படுகிறது.
இதில், பா.ஜ.க மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் பா.ஜ.க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, பா.ஜ.க தேசிய மகளிர் தலைவர் வானதி சீனிவாசன், பா.ஜ.க மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா, பா.ஜ.க மாநில அமைப்பு செயலாளர் கேசவ விநாயகம், முன்னாள் அ.தி.மு.க அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி, முன்னாள் தி.மு.க அமைச்சர் பொங்கலூர் பழனிசாமி, அ.தி.மு.க சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், அம்மன் அர்ஜுனன், ஏ.கே.செல்வராஜ், செ.தாமோதரன், பி.ஆர்.ஜி.அருண்குமார், வி.பி.கந்தசாமி, பாஜக முக்கிய நிர்வாகிகள், தொழில்துறையினர், அரசியல் கட்சியினர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய கொடிசியா தலைவர் கார்த்திகேயன், “கயிறு வாரிய தலைவராக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பதவி வகித்த போது, இந்தியாவின் கயிறு ஏற்றுமதி 2,500 கோடி ரூபாயை தாண்டியது. கோவை தொழில்துறையினரின் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளோம்.
சுமார், 120 கிலோமீட்டர் அளவிற்கு இண்டஸ்டிரியல் காரிடார் திட்டத்தினை செயல்படுத்துவதன் மூலம் 3 மாவட்டங்கள் பயன்பெறும். கோவை விமான நிலையத்தை விரிவாக்கம் செய்வதோடு, கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தையும் செயல்படுத்த வேண்டும்,” போன்ற கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளதாகக் கூறினார்.
பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், “சென்னைக்கு தான் குடியரசு துணை தலைவராக பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட பின்னர் செல்லும் திட்டம் இருந்தது. ஆனால், செசல்ஸ் நாட்டில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்கும் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லுமாறு பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார். இது, கோவை மண் என்னை இழுத்து வந்ததாக கருதுகிறேன்.
இந்த மண்ணில் இருந்து தான் பொதுவாழ்க்கை தொடங்கியது. இந்த மண்ணில் சிந்திய ரத்தம் தான் மத்தியில் நிலையான அரசு தொடர வழிவகுத்துள்ளது. அரசியலை கடந்து என்னை வாழ்த்தவும், வரவேற்கவும் வருகை தந்துள்ள அனைவருக்கும் நன்றி. குடியரசு துணைத்தலைவர் பதவி எனக்கு மட்டுமான பெருமை அல்ல. ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கான, தமிழ் மக்களுக்கான பெருமையாக கருதுகிறேன்.
கோவை, சேலம், திருப்பூர், ஈரோடு நகரங்களில் நின்று செல்லும் எர்ணாகுளம் - பெங்களூரு வந்தே பாரத் ரயில் விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் இருந்து தொழிலாளர்கள் கோவை வர தினந்தோறும் ரயில் சேவை விரைவில் வர உள்ளது. விமான நிலையங்கள் ஏன் வளர்ச்சியடைய வேண்டும்? கர்நாடகா மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைந்திருப்பது பெங்களூரு விமான நிலையத்தின் விரிவாக்கம் காரணமாகத்தான். அது போல் கோவை விமான நிலையத்தின் விரிவாக்கத்திற்கும் உறுதுணையாக இருப்பேன். விக்சித் பாரத் வளர்ச்சியில் கோவையின் பங்களிப்பை அதிகமாக இருக்கும்.
எத்தனை தோல்வி வந்தாலும், அடுத்த வெற்றியை நோக்கி தொடர்ந்து உழைக்கும் மக்கள் கோவையில் உள்ளனர். விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், தொழில் முனைவோர்கள் உள்பட எல்லா தரப்பு மக்களின் பிரச்சினைகளையும் உடன் நின்று தீர்த்து வைப்பேன். எம்.பி-யாக இருந்த போது, என்.டி.சி தொழிலாளர்களின் போனஸ் பிரச்சினை இருந்தது. மற்ற மாநிலங்களில் என்.டி.சி மில்கள் இயங்காமல் சம்பளம் பெற்றுக்கொண்டிருந்தனர்.
ஆனால், கோவை என்.டி.சி மில்கள் உற்பத்தியை பெருக்கிக்கொண்டு சம்பள பிரச்சினையை எதிர்கொண்டனர். அனைத்து தரப்பினரும் கோரிக்கை வைத்த போது டெல்லியில் பேசி அப்பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்தேன். அப்போதைய சி.ஐ.டி.யு தொழிற்சங்க தலைவர் அய்யப்பன், என்னை வாழ்த்தினார்.
தொழிலாளர்களை காக்காத தொழில்கள் பட்டுப்போய்விடும். எல்லோருடைய நலனையும் காக்க வேண்டும் என்ற நினைப்பை நாடு முழுமைக்கும் எடுத்து சொல்லும் மாவட்டமாக கோவை திகழ்கிறது. ஒரு மாநிலத்தின் வளர்ச்சி என்பது, பிற மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்கும் உதவ வேண்டும். விவசாயத்தை மட்டுமே நம்பியிருந்த பல பொருளாதாரங்கள் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளன.
தொழில்துறையும் சேர்ந்து வளர்வது தான் வளர்ச்சி. நான் கயிறு வாரிய தலைவராக பொறுப்பேற்ற போது 2 பொருள்கள் மட்டுமே தயார் செய்யப்பட்டது. 1954 முதல் 2016 வரை இந்தியாவில் இருந்து 652 கோடி ரூபாய்க்கு மட்டுமே கயிறு பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருந்தது. ஏற்றுமதியை இரட்டிப்பாக்குவேன் என சொன்னேன். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கயிறு வர்த்தகம் ரூ.1,782 கோடியாக உயர்ந்தது. இரண்டு முறை எப்படி வென்றேன் எனவும் தெரியவில்லை. மூன்று முறை எப்படி தோற்றேன் எனவும் தெரியவில்லை,” என்றார்.
குடியரசு துணைத் தலைவர் பயண விவரம்
கொடிசியாவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு, பந்தைய சாலையில் உள்ள அரசு விருந்தினர் மாளிகைக்கு செல்லும் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அங்கு மதிய உணவு உட்கொள்கிறார். பின்னர் 3 மணியளவில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு, டவுன்ஹாலின் கோவை மாநகராட்சி வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துகிறார்.
தொடர்ந்து, அங்கிருந்து பேரூரில் உள்ள ஆதின மடத்திற்கு செல்கிறார். அங்கு நடைபெறும் ஆதீன மடத்தின் 150 ஆம் ஆண்டு விழாவில் கலந்துகொள்கிறார். இன்று மாலை அவரது சொந்த ஊரான திருப்பூருக்கு செல்கிறார். இதனையடுத்து, மதுரையில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் குடியரசு துணைத் தலைவர் கலந்துகொள்கிறார்.