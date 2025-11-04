ETV Bharat / state

கோவை பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம்: குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வேதனை!

கோவை பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையை போலீசார் பெற்றுத் தர வேண்டும் என சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி ராதாகிருஷ்ணன்
குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 7:35 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் வேதனையளிப்பதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் மாணவி ஒருவர் முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் தனது ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த மாணவியை, மது போதையில் வந்த 3 நபர்கள் கத்தி முனையில் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர்.

மேலும், அப்பெண்ணின் ஆண் நண்பரையும் ஆயுதத்தால் கொடூரமாக தாக்கியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் வெளியாகி மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், கோவை விமான நிலையம் அருகே நடந்த இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் என்று கருதப்படும் மூன்று பேரை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டு இன்று அதிகாலை கைது செய்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: 3 பேரை சுட்டுப் பிடித்தது எப்படி? காவல் ஆணையர் விளக்கம்!

இந்நிலையில், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பிளிச்சி கிராமத்தில் நடைபெறும் விளக்குப் பூஜையில் கலந்து கொள்வதற்காக குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் இன்று கோவை வந்தார். அப்போது விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “விளக்குப் பூஜையில் ஆயிரக்கணக்கான தாய்மார்களுடன் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டனர். அதனால், இன்று 2 ஆவது முறையாக தமிழகம் வந்துள்ளேன்” என்றார்.

கோவை மாணவி பாலியல் வன்முறை சம்பவம் குறித்து பேசிய அவர், “கோவை கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட விவகாரம் குறித்து கேள்விப்பட்டேன். எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் இது போன்ற ஒரு கொடூரம் நிகழக் கூடாது. அதுவும் நம்முடைய கொங்கு மண்டலத்தில் நடந்துள்ளது என்பது தாங்க முடியாத வேதனையைத் தருகிறது. குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையை பெற்றுத் தருவது காவல் துறையின் பொறுப்பு.

இதையும் படிங்க: கோவை பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம்: தமிழகமே வெட்கி தலை குனியனும் - சீமான் ஆவேசம்!

நிச்சயமாக காவல் துறை கண்ணும், கருத்துமாக செயல்பட்டு குற்றவாளிகளுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையை பெற்றுத் தருவார்கள் என்று நம்புகிறேன். பாதிக்கப்பட்ட சகோதரிக்கும், அவரது பெற்றோருக்கும் என்னுடைய ஆறுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நடக்கக் கூடாதது நடந்துள்ளது. வருத்தத்தில் இருக்கும் அவர்களுக்கு, நாம் என்றென்றும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.

COIMBATORE COLLEGE GIRL GANG RAPE
VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
சி பி ராதாகிருஷ்ணன்
கோவை சம்பவம்
CP RADHAKRISHNAN ON KOVAI INCIDENT

