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வள்ளுவரின் கருத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தவர் இல. கணேசன் - துணை குடியரசுத் தலைவர் புகழாரம்

இருப்பதை வைத்து இயக்கத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொடுத்தவர் இல.கணேசன் என்று துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 10:15 PM IST

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சென்னை: வள்ளுவரின் கருத்துக்கு இல.கணேசன் வாழ்க்கையே ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

பா.ஜ.க.வின் மூத்த தலைவரான இல. கணேசனின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாளையொட்டி, அலமேலு அம்மாள் இலட்சுமி ராகவய்யர் நினைவு அறக்கட்டளைையான “அல-இல” அறக்கட்டளையை இன்று (ஆகஸ்ட் 16) துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தார்.

அறக்கட்டளையை தொடங்கி வைத்த துணை குடியரசுத் தலைவர் மாணவர்களுக்கான கல்வி நிதி உதவித் தொகைகளை வழங்கினார். இதையடுத்து பேசிய துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், “இல. கணேசன் மறைந்து ஓராண்டு கடந்து விட்டாலும் அவரது செயல்பாடுகள், நகைச்சுவை ததும்பிய பேச்சு மற்றும் எளிமையான தோற்றம் ஆகியவை இன்னும் நமது நெஞ்சை விட்டு அகலவில்லை.

துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

‘ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித் தாழாது உஞற்று பவர்’ என்ற திருக்குறளின் வள்ளுவர் கருத்துப்படி, சோர்வின்றி இடைவிடாது முயற்சி செய்பவர்கள் விதியையும் வெல்வார்கள் என்பதற்கு இல. கணேசன் வாழ்க்கையே சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

இல. கணேசன் சிறுவயதிலேயே ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பில் இணைந்தார். அவரது இளம் வயதில் வருவாய்த் துறையில் பணியாற்றியபோதும், வருமானத்தைவிட தேச சேவையே அவரது மனதில் மேலோங்கி இருந்தது. இதனால் அரசுப் பணியை துறந்து, ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கொண்டார்.

மேலும், பா.ஜ.க.வின் தேசியச் செயலாளர் மற்றும் தேசிய துணைத் தலைவராக இல. கணேசன் ஆற்றிய பணிகளை நான் உடனிருந்து பார்த்து வியந்துள்ளேன். இலங்கை பிரச்சனையின்போது தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக நான் குரல்கொடுத்த போது எனக்கு துணை நின்றவர் இல. கணேசன். ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருக்கும்போது அதனை வழிநடத்துவதைவிட, வளர்ந்து வரும் ஒரு கட்சியை வழிநடத்துவது மிகவும் சவாலானது. அத்தகைய சூழலில் அனைவரையும் இல. கணேசன் அரவணைந்து சென்றார்.

வசதிகள் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் இயக்கப் பணி செய்ய வேண்டும். சிறிய இயக்கங்களின் தலைவர்கள் பரந்த மனப்பான்மை கொண்டவரகளாக இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் ஒரு இயக்கம் வளரும். இருப்பதை வைத்து இயக்கத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொடுத்தவர் இல. கணேசன்.

இல. கணேசன் 2021-ஆம் ஆண்டு மணிப்பூர் ஆளுநராகவும், 2022-ஆம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தின் பொறுப்பு ஆளுநராகவும், 2023-ஆம் ஆண்டு நாகலாந்து ஆளுநராகவும் சிறப்பாக பணியாற்றினார். அரசியலை தாண்டி, இந்த மண்ணின் கலாச்சாரம் மற்றும் மொழி மீது இல. கணேசனுக்கு மிகுந்த ஆர்வம் இருந்தது.

தீராத இலக்கிய ஆர்வத்தின் காரணமாக “பொற்றாமரை” என்ற இலக்கிய அமைப்பை உருவாக்கி, மாதந்தோறும் இலக்கியக் கூட்டங்களை நடத்துவதில் இல. கணேசனுக்கு ஆர்வம் அதிகம் இருந்தது. அதை அவர் செய்தும் காட்டினார். அவரது மேடைப் பேச்சுகள் அனைவரையும் ஈர்க்கும் வகையில் இருக்கும்.

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இல. கணேசன் சிறந்த நகைச்சுவை உணர்வு கொண்டவர். கடினமான விஷயங்களையும் எளிமையாக எடுத்து சொல்லும் திறமை கொண்டவர். திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இறுதிவரை தேச சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்தியவர்” என்று துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.

”அல-இல” அறக்கட்டளையின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், அல-இல அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் சந்திரா கோபாலன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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VICE PRESIDENT CP RADHAKRISHNAN
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