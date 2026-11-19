பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர்கள் நியமனம் எப்போது? 'அப்டேட்' கொடுத்த அமைச்சர்
தமிழ்நாட்டில் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் நீண்டகாலமாக நிரப்பப்படாமல் உள்ள உதவிப் பேராசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும் என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 5:27 PM IST
சென்னை: பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர் நியமனங்கள் விரைவில் நடைபெறும் என உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றம் மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தும் தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப பரிமாற்ற உச்சி மாநாடு 2026-ஐ உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் இன்று (நவ.19) தொடங்கி வைத்தார்.
அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் தீரஜ் குமார், அண்ணா பல்கலைக்கழக பதிவாளர் குமரேசன், தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றத்தின் உறுப்பினர் செயலாளர் வின்சென்ட் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த நிகழ்வில் தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றத்தின் காப்புரிமை புத்தகத்தை உயர்கல்வி துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வெளியிட்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், ”தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப பரிமாற்ற உச்சி மாநாடு ஆண்டுத்தோறும் சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சி ஆகிய இடங்களில் நடத்தப்படும். பொறியியல் மாணவர்களுக்கு கல்வி, கல்வியுடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நமது கனவு. இதை நோக்கி பல்வேறு ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. கல்வி உடன் வேலைவாய்ப்பு என்பது காலத்தின் கட்டாயம் ஆகும்” எனப் பேசினார்.
விரைவில் துணைவேந்தர்கள் நியமனம்
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், "தமிழகத்தில் நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள துணைவேந்தர் நியமனங்கள் விரைவில் நடைபெறும். துணைவேந்தர் நியமனங்கள் தொடர்பாக கடந்த 6 ஆண்டுகளாக பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருந்தன. அதில் தற்போது பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அதன் விவரங்கள் விரைவில் தெரிவிக்கப்படும்.
தமிழகப் பேராசிரியர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த மக்களும் மகிழ்ச்சியடையும் வகையில் நல்ல செய்தி வெளியாகும். அது வரையில் பல்கலைக்கழகங்களில் தற்காலிக துணைவேந்தர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.
துணைவேந்தர் பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களின் தகுதி, கல்வித் தரம், அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. விதிமுறைகள் முறையாகப் பின்பற்றப்பட்ட பின்னரே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.
இந்த துறையில் தவறு நடக்காது. அவ்வாறு நடைபெறாமல் இருக்க அனைவரும் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறோம். இருப்பினும், இந்த துறையில் ஏதேனும் தவறு நடந்தால் அதற்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன்” எனக் கூறினார்.
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உதவிப் பேராசிரியர் காலிப்பணியிடங்களும் விரைவில் நிரப்பப்படும்
மேலும், “தமிழ்நாட்டில் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் நீண்டகாலமாக நிரப்பப்படாமல் உள்ள உதவிப் பேராசிரியர் காலிப்பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும். இந்த விவகாரத்தில் மிகவும் கவனமாகவும் தீவிரமாகவும் செயல்பட்டு வருகிறோம். அனைத்து கோரிக்கைகளும் பரிசீலிக்கப்பட்டு, காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அதே போன்று, அரசுத் துறைகளில் அவுட்சோர்சிங் முறையில் பணியாற்றி வரும் ஊழியர்களின் பணி நியமனங்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு நடைமுறைகளை முறைப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. அவுட்சோர்சிங் நிறுவனங்கள் மூலம் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படும் நடைமுறைகள் கண்காணிக்கக்கவும், நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு முறைகள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளோம்.
மேலும், ஊழியர்களின் தகுதி, திறன், பணித்தொடர்ச்சி மற்றும் நிரந்தரப் பணிக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளிட்ட அம்சங்களை ஆய்வு செய்து, வேலைவாய்ப்பு நடைமுறைகளை முறைப்படுத்துவதற்கான தனிப்பட்ட செயல்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
இதனைத்தொடர்ந்து, தமிழக ஆளுநருடனான சந்திப்புகள் சுமுகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், தமிழக அரசுக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையே எந்தவிதமான முரண்பாடும் இல்லை என்றும் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.