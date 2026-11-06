வெற்றி வீடு திட்டம்: இலவசமாகக் கொடுக்கப்படும் 70,000 வீடுகள் - யாருக்கெல்லாம் முன்னுரிமை?
குடிசை வீடுகள், மண் சுவர்களைக் கொண்ட வீடுகள் மற்றும் உறுதியற்ற கூரைகளைக் கொண்ட வீடுகளில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
Published : November 6, 2026 at 11:18 AM IST
சென்னை: ‘வெற்றி வீடு’ திட்டத்தின் கீழ் 70 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டுவதற்கு ரூ. 3,500 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் ஊரகப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு சொந்த வீடு வழங்கும் வகையில், 2026-27 ஆம் நிதியாண்டில் 70,000 வீடுகள் கட்டுவதற்கு ரூ. 3,500 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்து ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை முதன்மைச் செயலாளர் தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவித்த வெற்றி தமிழகம் தொலைநோக்குத் திட்டத்தின் கீழ், ஊரகப் பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை மற்றும் நலிவடைந்த மக்களுக்கு சொந்த வீடு வழங்கும் வகையில் 5 லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்டப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முதற்கட்டமாக, 2026-27ஆம் நிதியாண்டில் 70,000 வீடுகள் கட்டுவதற்காக ‘வெற்றி வீடு திட்டம்’ செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒரு வீட்டிற்கு ரூ. 5 லட்சம் வீதம் நிதியுதவி வழங்கப்படும். குறைந்தபட்சம் 360 சதுர அடி முதல் அதிகபட்சம் 500 சதுர அடி வரை வீடுகள் கட்டிக்கொள்ளலாம். இதில் சமையலறையும் அடங்கும். அனைத்து வீடுகளும் கான்கிரீட் கூரையுடன் கட்டப்பட வேண்டும். குடிசை வீடுகள், மண் சுவர்களைக் கொண்ட வீடுகள் மற்றும் உறுதியற்ற கூரைகளைக் கொண்ட வீடுகளில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
செயலி மூலம் கணக்கெடுப்பு
இத்திட்டத்திற்கான பயனாளிகளைத் தேர்வு செய்வதற்காக, ஊரகப் பகுதிகளில் மொபைல் செயலி மூலம் வீடு வீடாகச் சென்று கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படும் முதற்கட்டப் பட்டியல், சம்பந்தப்பட்ட கிராம ஊராட்சி அலுவலகங்களில் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வைக்கப்படும். தேர்வு செய்யப்படும் பயனாளிகளின் பெயர்ப் பட்டியலும் ஊராட்சி அலுவலகம் மற்றும் அரசின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.
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எனினும், 2026-27ஆம் நிதியாண்டில் கட்டப்படவுள்ள முதல் 70,000 வீடுகளுக்கான பயனாளிகளை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையிடம் ஏற்கெனவே உள்ள வீடற்றோர் பட்டியலில் இருந்து தேர்வு செய்ய அரசாணையில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
வீடு கட்டுவதற்குத் தேவையான கட்டுமானப் பொருட்கள், பயனாளிகளின் வசதிக்கு ஏற்ப இரண்டு கட்டங்களாகத் துறை மூலம் வழங்கப்படும்.
நிதிக் கடன்
கூடுதல் நிதி தேவைப்படும் பயனாளிகள், தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் மூலம் ரூ. 50,000 வரை 6 சதவீத வட்டியில் சமூக முதலீட்டு நிதிக் கடன் பெறலாம். மேலும், கூட்டுறவு அல்லது வணிக வங்கிகள் மூலம் ரூ.1 லட்சம் வரை வீட்டுக் கடன் பெறலாம்.
வங்கிகளில் வீட்டுக் கடன் பெறும் பயனாளிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 3 சதவீத வட்டி மானியத்தை மாநில அரசு வழங்கும். இந்த வட்டி மானியம் அதிகபட்சம் 15 ஆண்டுகள் வரை வழங்கப்படும். இதற்கான விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பின்னர் வெளியிடப்படும்.
ஏற்கெனவே தனிநபர் கழிப்பறை வசதி பெறாத தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு, தூய்மை பாரத இயக்கம் - ஊரகம் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 12,000 செலவில் தனிநபர் கழிப்பறை வசதியும் ஏற்படுத்தித் தரப்படும்.
யாருக்கெல்லாம் முன்னுரிமை?
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒதுக்கப்படும் வீடுகளின் எண்ணிக்கையில் 5 சதவீதம், மாவட்ட ஆட்சியரின் விருப்ப ஒதுக்கீடாக ஒதுக்கப்படும். இயற்கைப் பேரிடர்கள் உள்ளிட்ட அவசரச் சூழல்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் கணக்கெடுப்பில் விடுபட்ட தகுதியான பயனாளிகளுக்கு இந்த ஒதுக்கீட்டின் கீழ் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்திற்காக மொத்தம் ரூ. 3,500 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மாநில அரசின் நிதியாக ரூ. 2,600 கோடியும், கிராம ஊராட்சிகளுக்கு வழங்கப்படும் மாநில நிதிக்குழு மானியத்தில் இருந்து ரூ. 900 கோடியும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.
கிராம ஊராட்சிகளுக்கான மாநில நிதிக்குழு மானியத்தில் இருந்து ரூ. 900 கோடியை மாதாந்திர தவணைகளில் பிடித்தம் செய்ய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை ஆணையருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 2026-27ஆம் ஆண்டு முதல் 2030-31ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் வெற்றி வீடு திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கும் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி முறையாகப் பயன்படுத்தப்படுவதையும், வீடுகள் தரமான முறையில் கட்டப்படுவதையும் உறுதி செய்து, திட்டத்தின் முன்னேற்றம் குறித்த அறிக்கையை அரசுக்கு சமர்ப்பிக்க ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை ஆணையருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.