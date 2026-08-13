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வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு | 97 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து

தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற 100 நாட்களில், இதுவரை 104 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு 1,02,514 கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் மூலம் 1,21,788 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பரிமாற்றம்
வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பரிமாற்றம் (YOUTUBE/ TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 3:36 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில், 97 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது. இந்த ஒப்பந்தங்களின் மூலம் 67,452 கோடி ரூபாய் முதலீடுகளும், 1,06,998 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றி கழகம் அரசு பொறுப்பேற்ற 100 நாட்களில், இதுவரை 104 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு ரூபாய் 1,02,514 கோடி முதலீடுகள் மூலம் 1,21,788 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில், தமிழக அரசு பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டது. இதில், எதிர்கால தொழில்நுட்பங்களான செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் செமிகண்டக்டர் துறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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Bosch நிறுவனத்துடன் AI சிறப்பு மையம்

தமிழ்நாடு தொழில் மேம்பாட்டுக் கழகமான TIDCO, Bosch Global Software Technologies நிறுவனத்துடன் இணைந்து இணைய பாதுகாப்பு, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களுக்கான சிறப்பு மையத்தை அமைக்க உள்ளது.

இந்த மையத்தின் மூலம் 10,000 இளைஞர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 500-க்கும் மேற்பட்ட புத்தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் குறு, சிறு நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவு வழங்கப்படுவதுடன், 100-க்கும் மேற்பட்ட உயர்திறன் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த AI திட்டத்துக்கான முதலீட்டுத் தொகை தனியாக வெளியிடப்படவில்லை.

செமிகண்டக்டர் துறையில் ரூ.75 கோடி முதலீடு

செமிகண்டக்டர் துறையில் திறன் வாய்ந்த மனிதவளத்தை உருவாக்கும் வகையில் WOWsemi நிறுவனம் கோயம்புத்தூரில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி மையத்தை அமைக்க உள்ளது.

இதற்காக அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் ரூ.75 கோடி முதலீடு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மையத்தில் Wafer on Wheels, அனுபவ மையம் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி மையம் ஆகியவை அமைக்கப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 75,000-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது.

AI மற்றும் செமிகண்டக்டர் போன்ற எதிர்கால தொழில்நுட்பத் துறைகளில் தமிழக இளைஞர்களின் திறனை மேம்படுத்துவதுடன், தொழில்துறைக்குத் தேவையான திறன் வாய்ந்த மனிதவளத்தை உருவாக்க இந்தத் திட்டங்கள் முக்கிய பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

8 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டிய முதலமைச்சர் விஜய்

இந்த நிகழ்ச்சியில், 4,476 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 5,074 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் 8 திட்டங்களுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் அடிக்கல் நாட்டினார். மேலும், 2,676 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 1,550 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் 5 திட்டங்களை அவர் தொடங்கி வைத்தார்.

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அத்துடன் 777.74 கோடி ரூபாய் செலவிலான சிப்காட், டிட்கோ மற்றும் தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் காகித நிறுவனம், தமிழ்நாடு தொழில் துறை வீட்டு வளர்ச்சி ஆகிய நிறுவனங்களின் 2 திட்டங்கள் மற்றும் 13 புதிய கட்டடங்களை முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.

மேலும், 9 நிறுவனங்களில் பல்வேறு பணியிடங்களுக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட 20 நபர்களுக்கு முதலமைச்சர் பணிநியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.

7 நிறுவன ரீதியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்

வர்த்தகம், வணிகம், இரு தரப்பு முதலீடுகள் மற்றும் சகோதர நகர ஒத்துழைப்பு, இணையப் பாதுகாப்பு, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள், செமிகண்டக்டர் துறையில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி மற்றும் தொழில்நுட்பப் பரிமாற்றம் ஆகிய துறைகளில், கஜகஸ்தான், நியூசிலாந்து மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளுடன், தமிழ்நாடு 7 நிறுவன ரீதியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது.

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