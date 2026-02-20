ETV Bharat / state

வெயில் தாக்கத்தால் மயங்கி விழுந்த யானை: தண்ணீர் தெளித்து வெப்பத்தை தணித்த வனத்துறையினர்

கால்நடை மருத்துவர் சதாசிவம் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்ட யானைக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

வெயில் தாங்காமல் சோர்வடைந்த யானை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 4:09 PM IST

1 Min Read
ஈரோடு: விவசாய தோட்டத்திற்குள் நுழைந்த காட்டு யானை வெயில் தாக்கத்தால் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு திடீரென மயங்கி விழுந்த சம்பவம் தாளவாடி பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப் பகுதியில் ஏராளமான காட்டு யானைகள் நடமாடுகின்றன. இரவு நேரத்தில் வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் யானைகள் ஊருக்குள் நுழைந்து விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ள வாழை, கரும்பு, மக்காச்சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்களை சேதப்படுத்தும் நிகழ்வுகள் தொடர்ச்சியாக நடந்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், தாளவாடி மலைப் பகுதியில் உள்ள முதியனூர் கிராமத்தில், விவசாயி குருசாமி என்பவரது தோட்டத்திற்குள் சுமார் 25 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் யானை நுழைந்துள்ளது. அதன் பின்னர் அந்த யானை திடீரென உடல் நலக் குறைவு மயக்கம் ஏற்பட்டு தரையில் படுத்துக் கொண்டது. வெயில் தாக்கத்தால் உடல் சோர்வடைந்த நிலையில், எழுந்திருக்க பலமுறை முயற்சித்தும் அதனால் முடியவில்லை. இதனால் அதே இடத்தில் சுருண்டு படுத்துக் கொண்டிருந்தது.

யானை மீது தண்ணீர் தெளித்து வெப்பத்தை தணிக்கும் வனத்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதைக் கண்ட அந்த பகுதி விவசாயிகள் உடனடியாக தாளவாடி வனத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற வனத் துறையினர், காட்டு யானை மீது தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து ஆசுவாசப்படுத்தினர். இந்த நிலையில், வனத் துறை கால்நடை மருத்துவர் சதாசிவம் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்ட யானைக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

வெயிலின் தாக்கத்தை தணிக்கும் நடவடிக்கையாக யானையின் மீது அவ்வப்போது தண்ணீர் பீய்ச்சி அடித்து, வனத்துறையினர் வெப்பத்தை தணித்து வருகின்றனர்.

