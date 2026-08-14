செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டோருக்கு எதிரான டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
மதுபானங்கள் கொள்முதலுக்கு நிறுவனங்களிடம் லஞ்சம் பெறப்பட்டுள்ளது என்றும், பார் உரிமையாளர்களிடம் இருந்து பார்ட்டி ஃபண்ட் பெறப்பட்டுள்ளது என தமிழக அரசு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வாதிட்டது.
Published : August 14, 2026 at 6:45 PM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்டோருக்கு எதிரான டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு விசாரணைக்கு தடை கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளிவைத்துள்ளது.
டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்தது, பார் உரிமம் வழங்கியது, மதுபானங்களை கடைகளுக்கு கொண்டு செல்ல போக்குவரத்து டெண்டர் வழங்கியதில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக கூறி முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்பட ஏழு பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ரமேஷ் என்பவர், விசாரணைக்கு தடை விதிக்க கோரியும், வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், குதிரைபேர வழக்கில் ஜாமீன் பெற்று விடுதலையான நாளில், இந்த வழக்கில் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கையில், மனுதாரர் பற்றிய எந்த குறிப்பும் இல்லை. மனுதாரர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவராக சேர்க்கப்படவில்லை. டாஸ்மாக் தொடர்பான வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த பதில் மனு அடிப்படையில், உள்நோக்கத்துடன் இந்த வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. எந்த முறைகேடும் நடக்கவில்லை என அப்போதைய மாநில அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இதைத்தொடர்ந்து தமிழக அரசு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை தரப்பில் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. அதில், "அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய கடிதங்கள் மற்றும் பதில் மனுக்கள் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மதுபானங்கள் கொள்முதலுக்கு நிறுவனங்களிடம் லஞ்சம் பெறப்பட்டுள்ளது. பார் உரிமையாளர்களிடம் இருந்து பார்ட்டி ஃபண்ட் பெறப்பட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற தடைக்கும், இந்த வழக்குக்கும் தொடர்பில்லை. மனுதாரர் ரமேஷின் மொபைலில் டாஸ்மாக் அதிகாரிகளின் எண்கள் உள்ளன. இவர் தான் ஹவாலா பணபரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அரசு, ஊழலுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையில், விசாரணைக்கு தடை விதிக்க கூடாது. அதனை விதித்தால் அது விசாரணையை பாதிக்கும். இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல" என வாதிடப்பட்டது. அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், மனு மீதான தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தனர்.