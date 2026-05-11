ஒரு வாக்கில் தோல்வி: திமுக வேட்பாளர் பெரிய கருப்பன் தொடர்ந்த வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
தபால் வாக்கு மாற்றப்பட்டது குறித்து எந்த புகாரும் வரவில்லை என்று தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
Published : May 11, 2026 at 4:19 PM IST
சென்னை: ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக வேட்பாளருக்கு எதிராக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த 17- வது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட சீனிவாச சேதுபதி, 83,375 வாக்குகளைப் பெற்று தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பெரிய கருப்பனை ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
இந்த நிலையில், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் பதிவான தபால் வாக்கு ஒன்று வேலூர் அருகே உள்ள திருப்பத்தூர் தொகுதி எண் 50-க்கு தவறுதலாக சென்று விட்டது. அந்த வாக்கை சிவகங்கை அருகே உள்ள திருப்பத்தூர் மாவட்ட தொகுதி 185-ல் சேர்க்க வேண்டும் என திமுக வேட்பாளர் பெரிய கருப்பன் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.
புகார் மீது தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்காததால் தபால் வாக்குகளை மீட்க வேண்டும். வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பான காணொளி காட்சிகளை பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக்கோரி முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு அவசர வழக்காக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று (மே 10) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை இன்றைக்கு ஒத்திவைத்திருந்தது.
இதையடுத்து இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எல்.விக்டோரியா கெளரி, என்.செந்தில்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (மே 11) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "தபால் வாக்கு மாற்றப்பட்டது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் தெளிவாகப் பதிலளிக்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையத்தின் அலட்சியத்தால் ஒருவரின் வெற்றி பறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு தேர்தல் ஆணையம் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
அதைத் தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தபால் வாக்கு மாற்றப்பட்டது குறித்து எந்த புகாரும் வரவில்லை. தபால் வாக்குகள் எண்ணிக்கைக்கு முன் தபால் வாக்குகள் கிடைத்தால் மட்டுமே அது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும். வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய பின் காலதாமதமாக தபால் வாக்கு கிடைத்தால் அது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது என தெளிவாக விதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது" என்று வாதிட்டார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் தீர்ப்பைத் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர்.