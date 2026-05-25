தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய விளாத்திகுளம் சம்பவத்தில் இன்று தீர்ப்பு - வழக்கு கடந்து வந்த பாதை
இந்த வழக்கு கடந்த மே 5ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்த நிலையில், அனைத்து சாட்சிகளிடமும் விசாரணை முடிவுற்ற நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.
Published : May 25, 2026 at 12:04 PM IST
தூத்துக்குடி: தமிழகத்தையே உலுக்கிய விளாத்திகுளம் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி கொலை வழக்கின் விசாரணை முடிவடைந்த நிலையில், இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படவுள்ளது. இந்த வழக்கு கடந்துவந்த பாதையை சற்று திரும்பி பார்க்கலாம்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள வேடநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிளஸ் டூ மாணவி, கடந்த மார்ச் மாதம் 10ஆம் தேதி மாலை தனது வீட்டில் இருந்து அருகேயுள்ள காட்டுப்பகுதிக்கு இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்ற நிலையில் காணாமல் போனார்.
அவரது பெற்றோர் அன்று இரவு குளத்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கச் சென்றனர். அவர்களை விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தியதால் விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்றனர். அங்கு அவர்களை அடுத்த நாள் காலையில் வரச் சொல்லி அனுப்பி வைத்தனர்.
அலைகழித்த போலீசார்
அடுத்த நாள் மார்ச் 11ஆம் தேதி விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்துக்கு அப்பெண்ணின் பெற்றோர் சென்றபோது, அங்கிருந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிரவீனா புகாரை வாங்காமல் அலைக்கழித்து பல மணி நேரம் காக்கவைத்து அவர்களை குளத்தூர் காவல்நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
மார்ச் 11ஆம் தேதி நண்பகல் நேரத்தில் அவர்கள் மீண்டும் குளத்தூர் காவல் நிலையம் வந்தபோது, காணாமல் போன மாணவி காட்டுப்பகுதியில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு அலங்கோலமான நிலையில் உடலில் காயங்களுடன் சடலமாக கிடப்பது தெரியவந்தது. தகவலறிந்து உஷாரான போலீசார் வேடநத்தம் கிராம காட்டுப்பகுதிக்கு வந்து மாணவியின் சடலத்தை கைப்பற்றி தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இக்கொடூர கொலை சம்பவத்தை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த வேடநத்தம் கிராம மக்கள், தூத்துக்குடி - மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையிலும், தூத்துக்குடி - ராமேஸ்வரம் மாநில நெடுஞ்சாலையிலும் தொடர்ந்து 12 மணி நேரத்துக்கு மேலாக சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தினர். இந்நிலையில் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் அலட்சியமாக செயல்பட்ட மகளிர் காவல் நிலைய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிரவீனா மார்ச் 12ஆம் தேதி சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
சடலத்தை பெற மாட்டோம்
‘சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளியை விரைவில் கைது செய்வோம்’ என அப்போதைய தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்.பி. மதன் தெரிவித்தார். இருப்பினும் குற்றவாளியை கைது செய்யும்வரை மாணவியின் உடலை வாங்க மாட்டோம் என அவரது குடும்பத்தினர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்ததால் மாணவியின் சடலம் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனிடையே, முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன், கனிமொழி எம்பி, அப்போதைய அமைச்சர் கீதா ஜீவன், விளாத்திகுளம் எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், துணைத்தலைவர் சசிகலா புஷ்பா உள்ளிட்டோர் உயிரிழந்த மாணவியின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.
நெல்லை சரக டிஐஜி தூத்துக்குடி எஸ்.பி மற்றும் ஏ.டி.எஸ்பிகள் டிஎஸ்பிகள் மற்றும் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தனிப்படைகள் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தியும் சம்பவம் நடைபெற்று 5 நாட்களாக எந்தவித துப்பும் கிடைக்காமல் திணறி வந்தனர்.
குற்றவாளி கைது
இந்நிலையில் காற்றாலை கோபுர சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி இருந்த காட்சிகள் மூலம் சாயல்குடியை சேர்ந்த தர்ம முனீஸ்வரனை போலீசார் மார்ச் 19ஆம் தேதி தூத்துக்குடியில் வைத்து கைது செய்தனர். குளத்தூர் காவல் நிலையத்தில் தர்ம முனீஸ்வரன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, மார்ச் 20ஆம் தேதி காலை பலத்த பாதுகாப்புடன் வேடநத்தம் காட்டுப்பகுதிக்கு போலீசார் அவரை அழைத்து வந்து, சம்பவத்தை நடித்து காண்பிக்க வைத்து, அதை வீடியோவாக பதிவு செய்தனர்.
குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மார்ச் 20ஆம் தேதி மாணவியின் குடும்பத்தினர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து அவரது சடலத்தை பெற்று 10 நாட்களுக்குப் பிறகு தகனம் செய்தனர். கைதான தர்ம முனீஸ்வரனை மார்ச் 20ஆம் தேதி இரவு தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி பலத்த பாதுகாப்புடன் பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்த வழக்கானது தூத்துக்குடி போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில் போலீசார் விரைந்து செயல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர்.
இன்று தீர்ப்பு
இதைத்தொடர்ந்து இந்த வழக்கு கடந்த மே 5ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது. விசாரணைக்காக பலத்த பாதுகாப்புடன் தர்ம முனீஸ்வரனை போலீசார் தொடர்ந்து மூன்று முறை தூத்துக்குடி போக்சோ நீதிமன்றத்திற்கு நேரில் அழைத்து வந்து ஆஜர்படுத்தினர்.
வழக்கு விசாரணையானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக பல்வேறு சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடைபெற்றது. கடந்த 21ஆம் தேதி அனைத்து விசாரணை நடைமுறைகளும் முறைப்படி நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் மே 25ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று தூத்துக்குடி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்ற நீதிபதி பிரீத்தா தீர்ப்பு வழங்க உள்ளார்.