கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கின் தீர்ப்பு 27-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு
சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில், இருவர் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்கள் மீது போக்சோ சட்டம், கடத்தல், மற்றும் கொலை உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
Published : November 16, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 11:55 AM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய கோவை சூலூர் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், இன்று வழங்கப்பட இருந்த தீர்ப்பை வரும் நவம்பர் 27-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து கோவை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சூலூர் அருகேயுள்ள கண்ணம்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி, கடந்த மே மாதம் வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த போது திடீரென மாயமானார். இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், வழக்குப்பதிவு செய்த சூலூர் காவல்துறையினர், தனிப்படை அமைத்து காணாமல் போன சிறுமியை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். அப்போது ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத புதர் மறைவான இடத்தில் அச்சிறுமியின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
பின்னர், அரசு மருத்துவமனையில் நடத்தப்பட்ட உடற்கூறாய்வின் முடிவில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனையடுத்து, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் மேற்பார்வையில் தனிப்படையினர் அமைக்கப்பட்டு, அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்புக் கேமரா பதிவுகள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்திக், மோகன்ராஜ் ஆகிய இருவரை கைது செய்து காவல்துறையினர் சிறையில் அடைத்தனர்.
தொடர்ந்து அவர்கள் மீது போக்சோ சட்டம், கடத்தல், கொலை உள்ளிட்ட கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இவ்வழக்கு தொடர்பான விசாரணை கோயம்புத்தூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் கடந்த 6 மாதங்களாக அடிப்படையில் நடைபெற்று வந்தது.
அரசுத் தரப்பில் குற்றத்தை நிரூபிக்கும் வகையில் மருத்துவர்கள், தடயவியல் நிபுணர்கள், காவல் அதிகாரிகள், மற்றும் முக்கிய சாட்சிகள் என மொத்தம் 68 பேரிடம் விரிவான சாட்சி விசாரணை நடத்தப்பட்டது. மேலும், அறிவியல்பூர்வ தடயங்கள், பிரேதப் பரிசோதனை உள்ளிட்டவற்றின் சான்றிதழ்கள் கொண்ட 221 முக்கிய ஆவணங்கள் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் முறையாகத் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இருதரப்பு வாதங்களும் நிறைவு அடைந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று (நவம்பர் 16) தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலையில், இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த போது, வழக்கின் தீர்ப்பை வரும் நவம்பர் 27-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி ஹரிஹரன் உத்தரவிட்டார்.