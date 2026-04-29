திருவொற்றியூரில் 2 போக்சோ வழக்குகளில் ஒரே நாளில் தீர்ப்பு - குற்றவாளிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை விவரம்

இரண்டு வழக்குகளிலும் சிறப்பு அரசு பெண் வழக்கறிஞர் ஆஜராகி வாதாடினார். பெண் நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி தீர்ப்பளித்தார்.

திருவள்ளூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 29, 2026 at 6:23 PM IST

திருவள்ளூர்: திருவொற்றியூரில் 3 சிறுமிகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட நபருக்கு 9 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து போக்சோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

மற்றொரு வழக்கில், 13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய நபருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 35 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவொற்றியூரில் நேற்று ஒரே நாளில் 2 போக்சோ வழக்குகளில் போக்சோ நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

பாலியல் சீண்டலில் கைதான ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதல் வழக்கு

திருவொற்றியூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ் (வயது 38). இவர் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தனது வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த 7, 9 மற்றும் 15 வயதுள்ள மூன்று சிறுமிகளிடம் தனது ஆணுறுப்பைக் காட்டி மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக திருவொற்றியூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் போக்சோ வழக்கு பதியப்பட்டு, விசாரணை நடத்தப்பட்டு, திருவள்ளூர் போக்சோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து, ரமேஷை புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த வழக்கின் விசாரணையானது திருவள்ளூர் மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற நிலையில், சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர் புவனேஸ்வரி ஆஜராகி வாதாடினார். நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி, 3 சிறுமிகளை பாலியல் சீண்டல் செய்த வழக்கில் ரமேஷுக்கு 9 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். இதற்கான உத்தரவை திருவொற்றியூர் போலீசார் சென்னை புழல் சிறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.

இரண்டாவது வழக்கு

திருவொற்றியூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கபிலன் (வயது 23). இவர் தனது வீட்டின் அருகே வசித்து வந்த 13 வயது சிறுமியை பணத்துடன் கடத்திச் சென்று தனது வீட்டில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்.

பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதான கபிலன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து திருவொற்றியூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் போக்சோ வழக்கு பதியப்பட்டது. விசாரணைக்கு பிறகு, கபிலனை திருவள்ளூர் போக்சோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த வழக்கின் விசாரணையானது திருவள்ளூர் மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்ற நிலையில், சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர் புவனேஸ்வரி ஆஜராகி வாதாடினார். வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி, 13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த கபிலனுக்கு 20 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், 35 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். இதற்கான உத்தரவை திருவொற்றியூர் போலீசார் சென்னை புழல் சிறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர்.

