பெரம்பூர் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை நிராகரிக்க கோரிய வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு
600 கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் இருப்பதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய், 30 கோடி ரூபாய் குறித்த விவரங்களை ஏன் மறைக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : November 26, 2026 at 10:43 PM IST
சென்னை: பெரம்பூர் தொகுதியில் தாம் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க கோரி, முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்த வழக்கில், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நாளை( நவம்பர் 27) தீர்ப்பளிக்க உள்ளது.
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவரது தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து வாக்காளர்கள் தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன் மற்றும் திமுக வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் ஆகியோர் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக தேர்தல் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
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இந்த வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுக்கள் மீதான இறுதி விசாரணை, நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு நடைபெற்றது.
அப்போது, இந்த வழக்கை தொடர்ந்த மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பண்ருட்டியில் 30 கோடி ரூபாயில் சொத்து இருப்பதை மறைத்துள்ளார். வேட்புமனுவில் சொத்து ஆவணங்களை தராமல் மறைப்பது, மறுப்பது, தவறாக தருவது அனைத்துமே குற்றமாகும். அதிகமான மதிப்புள்ள சொத்துக்களை வேண்டுமென்றே முதலமைச்சர் விஜய் குறைத்து காண்பித்துள்ளார்.
சுமார் 230 கோடி ரூபாய் அசையா சொத்துக்கள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் விஜய், 30 கோடி ரூபாய்க்கான சொத்தை மறைத்துள்ளார். கொடைக்கானலில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை வாங்கியுள்ளதாக வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். சொத்து ஆவணங்களை மறைத்திருப்பதை நீதிமன்றம் உறுதி செய்தால் தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்யலாம் என உச்சநீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பில், "எந்த சொத்து ஆவணங்களையும் வேண்டுமென்றே மறைக்கவில்லை. தேர்தல் விதி 7(b)-இன்படி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாண பத்திரத்தில் சுமார் 220 கோடி ரூபாய்க்கான அசையா சொத்துக்கள் உள்ளது என முதலமைச்சர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக 630 கோடி ரூபாய் தன்னிடம் உள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
வேட்பாளர்கள், சொத்து விவரங்களை மட்டும் தெரிவித்தால் போதும். சொத்துக்களின் தற்போதைய சந்தை மதிப்புகளை ஏன் குறிப்பிடவில்லலை என கேட்க முடியாது. முறைகேடு மற்றும் ஆவணங்களை மறைத்திருந்தால் மட்டுமே வேட்புமனுவை ஏற்க கூடாது என கோரிக்கை வைக்கலாம். ஆனால், விஜய் எந்த முறைகேடும் செய்யவில்லை" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், "கோடிக் கணக்கில் பணம் உள்ள முதலமைச்சர் விஜய், அதில் சிறு பகுதியை மறைப்பதால் தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்து விட முடியுமா? முதலமைச்சரின் தனிக்கையாளர் தவறுதலாக சொத்து ஆவணங்களை குறிப்பிடாமல் மறந்திருந்தால், அதற்காக முதலமைச்சரின் வெற்றியை எப்படி எதிர்க்க முடியும்?
தமிழகத்தின் பெரிய நடிகராக இருந்த முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எங்கெங்கு, எவ்வளவு சொத்துக்கள் உள்ளது என்பதை எல்லாம் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள முடியுமா? 600 கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் இருப்பதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய், 30 கோடி ரூபாயை ஏன் மறைக்க வேண்டும்" என்று கேள்வி எழுப்பி தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்திருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் நாளை (நவம்பர் 27) தீர்ப்பளிக்க உள்ளார்.