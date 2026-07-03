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‘ஆய்வுக்கூட்டம்’ என ஆளுநர் அழைத்தால் செல்லக்கூடாது - அதிகாரிகளுக்கு சு. வெங்கடேசன், நிர்மல் குமார் எச்சரிக்கை

மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசும், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களும் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு ஆய்வு செய்யலாமே தவிர, ஆளுநர் எந்த திட்டத்தையும் ஆய்வு செய்யக்கூடாது என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கிய சு. வெங்கடேசன் எம்.பி
அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கிய சு. வெங்கடேசன் எம்.பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 2:54 PM IST

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மதுரை: மத்திய அரசு திட்டங்கள் ஆய்வுக் கூட்டம் என்ற பெயரில் ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்தால் அதிகாரிகள் யாரும் செல்லக்கூடாது; அதையும் மீறிச் சென்றால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மதுரைத் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினர் (எம்.பி) சு. வெங்கடேசன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கண்காணிப்புகுழு கூட்டம், சு.வெங்கடேசன் எம்.பி தலைமையில் இன்று மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், விஸ்வநாதன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகர காவல் ஆணையர், மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், மாநகராட்சி ஆணையாளர், எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் மதுரை மாவட்ட அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் பங்கேற்றுள்ளனர்.

மதுரை மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கண்காணிப்புகுழு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அதிகாரிகள்
மதுரை மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கண்காணிப்புகுழு கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கூட்டத்தில் மத்திய மாநில அரசுகளின் திட்டங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இக்கூட்டத்தில் பேசிய மதுரை எம்.பி சு. வெங்கடேசன், “மத்திய அரசு திட்டங்கள் ஆய்வுக்கூட்டம் என்ற பெயரில் ஆளுநர் அழைத்தால் அதிகாரிகள் யாரும் செல்லக்கூடாது; அதையும் மீறிச் சென்றால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மேலும், “மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்தின் தலைவரான நானும், உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்களும் மட்டுமே மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். சட்டத்தை மீறி யாரேனும் ஆய்வு செய்தால் அதில் பங்கேற்கும் அதிகாரிகளுக்கு சம்மன் அனுப்பப்படும். யாரும் இதுபோன்ற ஆய்வுக் கூட்டங்களில் பங்கேற்கக்கூடாது” என்பதை வெங்கடேசன் எம்.பி மீண்டும் திட்டவட்டமாக வலியுறுத்தினார்.

கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்து ஆளுநர் ஆய்வு செய்ததாக எழுந்த விவகாரத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் அதிகாரிகளுக்கு மேற்கண்ட எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.

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இக்கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “ஆளுநர் ஒரு சில விஷயங்களை தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் தமிழகத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசும், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களும் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு ஆய்வு செய்யலாமே தவிர, எந்த அதிகாரமும் இல்லாமல் ஆளுநர் வந்து எந்த திட்டத்தையும் ஆய்வு செய்யக்கூடாது. அவருக்கு அதற்கு உரிமையும் இல்லை. அதை இந்த அரசு என்றைக்கும் அனுமதிக்காது.

தேவையில்லாமல் அரசு நிர்வாகத்திலோ அல்லது ஆய்வுகளிலோ ஆளுநர் தலையிட்டால் அதற்கு கடுமையான கண்டனம் தெரிவிக்கப்படும். அதேபோல், எந்த அதிகாரிகளும் அரசின் அனுமதி பெறாமல் இதுபோன்ற ஆய்வுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கக் கூடாது என அரசின் சார்பில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்றார்.

TAGGED:

சு வெங்கடேசன் எச்சரிக்கை
மத்திய அரசு ஆய்வு கூட்டம்
VENKATESAN MP
MINISTER NIRMAL KUMAR
SU VENKATESAN ON GOV ARLEKAR REVIEW

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