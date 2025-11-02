கிராமத்துக்கே சுடச்சுட மட்டன் பிரியாணி: தாயின் நினைவு நாளில் மகன் நெகிழ்ச்சி செயல்!
தாயின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, அதிமுக பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.
Published : November 2, 2025 at 9:03 PM IST
காஞ்சிபுரம்: தன் தாய் மீது கொண்ட பாசத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, ஊர் மக்கள் அனைவருக்கும் பிரியாணி விருந்தளித்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில், சுமார் 2 ஆயிரம் பேருக்கு சுடச்சுட மட்டன் பிரியாணி மற்றும் சிக்கன் 65 வழங்கப்பட்டது.
தாயை மிஞ்சிய சக்தி இந்த உலகத்தில் இல்லை என்று கூறுவார்கள். அந்த வகையில், தாய் இருக்கும்போதும் சரி, தாய் மறைந்த பிறகும் அவருக்கு பிடித்ததை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கும். குறிப்பாக, இறந்த தாயின் நினைவுகளைப் போற்றும் விதமாக அன்னதானம் வழங்குவது, ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவு அளிப்பது போன்ற எதாவது ஒரு செயலை செய்வது வழக்கம். அந்த வகையில், முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஒருவர் ஊருக்கே பிரியாணி விருந்தளித்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம் காஞ்சியில் நிகழ்ந்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே வெங்காடு ஊராட்சியை சேர்ந்தவர் அதிமுகவின் மாவட்ட பிரதிநிதியும், முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவருமான பி.உலகநாதன். இவரது தாய் பி.முருகம்மாள் வெங்காடு ஊராட்சியின் முன்னாள் தலைவராக இருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், உடல்நலக் குறைவால் கடந்த ஆண்டு நவ.2 ஆம் தேதி இயற்கை எய்துள்ளார்.
இந்நிலையில், உயிரிழந்த தனது தாயின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை அனுசரிக்கும் விதமாக, ஊர் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கும் நிகழ்ச்சியை முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உலகநாதன் இன்று நடத்தினார். அதில் பங்கேற்ற அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் வி.சோமசுந்தரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள், முருகம்பாளின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தொடர்ந்து, அப்பகுதி மக்களுக்கு வேட்டி சேலை, தையல் மிஷின், இஸ்திரி பெட்டி, சைக்கிள் உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினார். அதன் பிறகு, நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் தலை வாழை இலையில் சிக்கன் 65 உடன் சுடச்சுட மட்டன் பிரியாணி என தடபுடல் அசைவ விருந்தை வழங்கினார். அப்போது வெங்காடு கிராமம் முழுவதுமே பிரியாணி வாசம் வீசியது.
இதில் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை சுமார் 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு விருந்து அளிக்கப்பட்டது. அதனால், அனைவரும் வயிறு நிறைய உணவருந்தி, மனதார வாழ்த்திவிட்டுச் சென்றனர். தன் தாய் மீதான அளவற்ற பாசத்தினால் ஊர் பொதுமக்கள் அனைவருக்குமே அசைவ விருந்தது அளித்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.