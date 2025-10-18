தொடர் மழையால் சென்னை தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனை மந்தம்! விற்பனையாளர்கள் கவலை!
Published : October 18, 2025 at 5:08 PM IST
சென்னை: சென்னை தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனை மந்தமாக இருக்கும் நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளை மக்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கலாம் என்று பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகை நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்பட உள்ளது. தீபாவளி நாளில் புத்தாடை அணிந்து, இனிப்புகள் பரிமாறி ஒருவருக்கொருவர் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதும், பட்டாசு வெடிப்பதும் வழக்கமாக உள்ளது. குறிப்பாக தீபாவளி என்றால் முதலில் நமது நினைவுக்கு வருவது பட்டாசு தான்.
சென்னையை பொறுத்தவரை தீபாவளியை பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட மக்கள் தயாராகி வருகின்றனர். சென்னை தீவுத்திடலில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பட்டாசு கடைகள் அதிகமாக அமைக்கப்படும் நிலையில், இந்த முறை 30 கடைகள் தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 12 ஆம் தேதி தீவுத்திடலில் திறக்கப்பட்ட பட்டாசு கடைகளில் வரும் 21 ஆம் தேதி வரை காலை 10 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை விற்பனை நடக்க உள்ளது.
ஒவ்வொரு கடையிலும் தீயணைப்பான் கருவி, மணல், தண்ணீர் வாளி ஆகியை வைக்கப்பட்டுள்ளன. தீயணைப்பு வாகனம் தயார் நிலையில் நிறுத்தி காவல் துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பட்டாசு விற்பனை குறித்து வியாபாரி ஜாகீர் உசேன் கூறும் போது, ''தொடர் மழையின் கரணமாக தற்போதைய நிலையில் பட்டாசு விற்பனை சற்று மந்தமாக இருக்கிறது. நாளை தீபாவளி பண்டிகையின் முந்தைய கடைசி ஞாயிறு என்பதால் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பி வெடிக்க கூடிய புதுமையான பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. டிராகன் பட்டாசு, டிரோன் பட்டாசு, சுழல் பட்டாசு, கையில் வெடிக்கும் வகையில் துப்பாக்கி பட்டாசு என, புதிய வகை பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. விலையை பொறுத்தவரையில் விலை பட்டியலில் இருந்து 25% தள்ளுபடி செய்து தருகிறோம்.
டெல்லியில் மீண்டும் பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சிவகாசியில் இருந்து நாடு முழுவதும் பட்டாசு விநியோகம் செய்யப்படும் நிலையில் உற்பத்தி குறைந்து இருப்பதாலும் பட்டாசு வரத்து குறைந்துள்ளது'' என்றார்.
பட்டாசு வாங்க வந்த நரசிம்மன் என்பவர் கூறுகையில், ''மேடவாக்கத்தில் இருந்து தீவுத்திடலில் பட்டாசு வாங்க வந்துள்ளேன். ஒரே கடையில் அனைத்து பட்டாசுகளும் கிடைக்காது என்பதால் தீவுத்திடலை நோக்கி வருவேன். அதிக கடைகள் ஒரே இடத்தில் இருப்பதால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்களுக்கு வரை பட்டாசு வாங்க முடிகிறது.
விலைவாசி அதிகரிப்பால் கடந்த முறையை ஒப்பிடும்போது விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது. குழந்தைகளுக்கு பட்டாசு வெடித்தால் தான் தீபாவளி நிறைவுப்பெறும் என்பதால் பட்டாசு வாங்க வந்துள்ளோம்'' என்றார்.