EXCLUSIVE | தென்காசியில் இருந்து கேரளத்துக்கு செல்லும் இளநீர்; நெல்லை வியாபாரிகள் கண்ணீர்

இந்த வெயில் காலத்திற்கு சிறந்த தீர்வாக இளநீர், தர்பூசணி, நுங்கு, ஜூஸ் உள்ளிட்டவை மாறியிருக்கின்றன.

தட்டுப்பாட்டால் குறைந்த அளவிலேயே இருப்பில் இருக்கும் இளநீர்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 10:00 PM IST

BY இரா.மணிகண்டன்

கோடை காலத்தில் தேவை அதிகரித்திருக்கும் சூழலில் நெல்லையில் இளநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் வியாபாரிகள்.

தமிழ்நாட்டில் கோடை வெயில் மக்களை சுட்டெரித்து வருகிறது. குறிப்பாக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இப்போதே வெயில் 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கு மேல் பதிவாகி வருகிறது. அக்கினி நட்சத்திரம் தொடங்க இன்னும் ஒரு வாரமே இருக்கின்ற நிலையில் இத்தகைய சூழல் நிலவி வருகிறது. பகல் நேரங்களில் வெப்பம் தாங்க முடியாமல் மக்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர். இதேபோல் இரவிலும் புழுக்கமான சூழல் நிலவுவதால், தூங்க முடியாமலும் அவர்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

எனவே இந்த வெயில் காலத்திற்கு சிறந்த தீர்வாக இளநீர், தர்பூசணி, நுங்கு, ஜூஸ் உள்ளிட்டவை மாறியிருக்கின்றன. அதேசமயம், கோடையில் இளைப்பாற்றும் சிறந்த நீர் ஆகாரமாக இருக்கும் இளநீருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக வெளியாகி உள்ள தகவல் பொதுமக்களை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

குறிப்பாக, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இளநீர் தட்டுப்பாட்டால் வியாபாரிகள் சிலர் தங்களின் கடையை மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இந்த மாவட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கம் சற்றே அதிகரித்து காணப்படுகிறது. 100 முதல் 102 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வரை வெயில் பதிவாகி வருகிறது. இதனால் மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக காலை 11 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை அதிகபட்ச வெயில் தாக்கம் இருப்பதால் மக்கள் அனலை தாங்க முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும் சுட்டெரிக்கும் வெயிலால் உடல் உபாதைகளுக்கும் மக்கள் ஆளாகி வருகின்றனர். எனவே வெப்பத்திலிருந்து தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள இளநீர், நுங்கு, பழ வகைகள் மற்றும் உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய பிற நீராகாரங்களை தேடி அலைகின்றனர்.

மிக முக்கியமாக நெல்லையில் இளநீருக்கு தற்போது மவுசு பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. மக்களின் தாகத்தை தீர்க்க ஆங்காங்கே இளநீர் கடைகள் போடப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில், திருநெல்வேலியில் சில தினங்களாக இளநீர் தட்டுப்பாடு உச்சத்தில் இருப்பதாக வியாபாரிகள் கூறி வருகின்றனர். இதனால் இளநீர் வியாபாரிகள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

ஒருபுறம் அதிக வெயில் காரணமாக இளநீர் விற்பனை சூடு பிடித்துள்ளது. மறுபக்கம் இளநீர் லோடு வராததால் வியாபாரிகள் கடையை திறக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு தென்காசி மாவட்டம், சுரண்டை சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருந்தே அதிக அளவில் இளநீர் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. அங்குள்ள தோட்டங்களிலிருந்து வியாபாரிகள் மொத்தமாக இளநீரை வாங்கி கடைகளுக்கு சப்ளை செய்கின்றனர்.

இதற்கிடையில், அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் வியாபாரிகள் அதிக விலை கொடுப்பதால் விவசாயிகள் அந்த மாநில வியாபாரிகளுக்கு இளநீரை விநியோகம் செய்ய அதிகம் விரும்புகின்றனர். எனவே தென்காசி மாவட்டத்தில் இருந்து அதிகப்படியான இளநீர் கேரளாவுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவும் இளநீர் தட்டுப்பாடு திருநெல்வேலியில் ஏற்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மேலும், கோடை மழை பெய்யாததும் இந்த தட்டுப்பாடுக்கு மற்றொரு காரணம் என கூறப்படுகின்றது. இதற்கிடையில், தட்டுப்பாடு காரணமாக இளநீர் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

திருநெல்வேலியில் இளநீர் ரூ.30 வரை மட்டுமே விற்ற நிலையில், அது தற்போது ரூ.40 முதல் அதிகபட்சம் ரூ.60 வரை விற்கப்படுகிறது. இருப்பினும், வெளுத்து வாங்கும் வெயிலை சமாளிக்க விலையைப் பொருட்படுத்தாமல் மக்கள் இளநீரை வாங்கி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து திருநெல்வேலி வண்ணாரப்பேட்டையில் இளநீர் வியாபாரம் செய்து வரும் பேச்சிமுத்து நம்மிடம் கூறுகையில், "கடந்தாண்டு இளநீர் குறைந்த விலையில் கிடைத்தது. ஆனால் இந்த ஆண்டு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் விலை அதிகரித்துள்ளது. 40 ரூபாயில் இருந்து 60 ரூபாய் வரையில் இளநீர் விற்பனைச் செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: போலி பேராசிரியர்கள் நியமனம் எதிரொலி; புதிய நடைமுறையை அறிமுகம் செய்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம்

கேரளாவிற்கு அதிக அளவில் இளநீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. மழையும் இந்த வருடம் பொய்த்து போனது. இவையே இளநீர் தட்டுப்பாடுக்கு முக்கிய காரணம். இதனால் கடையை நாள்கணக்கில் அடைக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணத்தால் மக்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். விலை அதிகமாக இருப்பதால் மக்கள் இளநீர் குடிக்க யோசிக்கின்றனர். 50 ரூபாய் செலவு செய்து இளநீர் குடிப்பதற்கு பதிலாக மதிய உணவையே சாப்பிட்டு விடலாம் மக்கள் பலர் நினைக்கின்றனர்" என்றார்.

இதுகுறித்து பாளையங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வைகுண்டம் என்பவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "வெயில் அதிகமாக இருக்கிறது. எனவே இளநீர், ஜூஸ் போன்றவற்றை பொதுமக்கள் அதிகம் விரும்பி அருந்துகின்றனர். காலை 11 மணியில் இருந்து மாலை 3 மணி வரை வெயில் அதிகமாக இருக்கிறது. எனவேதான் மக்கள் இளநீர் போன்ற பானங்களை அருந்தி வருகின்றனர்" என்றார்.

