சட்டப் பேரவையில் பெயரை குறிப்பிடாமல் விஜய்யை விளாசி தள்ளிய வேல்முருகன்

அவரை போன்றவரை நாட்டின் முதலமைச்சராக எப்படி என்னால் எண்ணிப் பார்க்க முடியும்? புரிதலற்ற சமூகமாக இளம் தலைமுறை மாறியதாலேயே இந்த நிலை என்று வேல்முருகன் பேசினார்.

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் - கோப்புப்படம்
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 19, 2026 at 8:08 PM IST

சென்னை: வீட்டுக்கு ஒருவர் அந்த நடிகர் கட்சிக்கு வாக்களிக்க தயாராக இருப்பதாக போலி பிம்பமம் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் கடந்த 17-ந் தேதி இடைக்கால பட்ஜெட் மற்றும் இடைக்கால வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து இடைக்கால பட்ஜெட் மீதான விவாதம் கடந்த 2 நாட்களாக சட்டப் பேரவையில் நடைபெற்று வருகிறது. 2-வது நாளான இன்று கேள்வி நேரத்தின் போது, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் பேசினார்.

அப்போது அவர், அவையில் இல்லாதவர்களின் பெயர்களை கூறக் கூடாது என்ற சட்டப் பேரவையின் மரபை பின்பற்றி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் குறித்து, விளாசித் தள்ளினார்.

அப்போது வேல்முருகன் பேசுகையில், "வீட்டுக்கு ஒருவர் அந்த நடிகருக்கு வாக்களிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் என்று பேசி வருகிறார்கள். அப்படி ஒரு போலி பிம்பம் கட்டி உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த போலி பிம்பம் உடைக்கப்பட வேண்டும்.

திராவிட - தமிழ் தேசிய - முற்போக்காளர்கள் வாழ்ந்த இந்த மண்ணில், இந்த நாட்டுக்கு சிறு துரும்பைக் கூட கிள்ளிப் போடாமல், மொழிப் போராட்ட வரலாறு தெரியாமல், இந்த நாட்டின் பண்பாட்டுக் கலாச்சார கூறுகள் தெரியாமல், மொழி வழி தேசிய இனங்கள் குறித்து தெரியாமல், இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் குறித்து தெரியாதவர்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டின் அதிகாரத்திற்கு வருவார்கள் என்றால், எங்களைப் போன்றவர்கள் அவையில் அவர்களுக்கு பின்னால் அமர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற போது நான் தமிழனாக வெட்கி தலை குனிகிறேன்.

நல்லா நடனம் ஆடுகிறார். பாட்டுக்கு உதடு அசைக்கிறார் என்று கூறி அவருக்கு வாக்களிக்க போவதாக கூறுகின்றனர். அவரைப் போன்றவரை நாட்டின் முதலமைச்சராக எப்படி என்னால் எண்ணிப் பார்க்க முடியும்? புரிதலற்ற சமூகமாக இளம் தலைமுறை மாறியதாலேயே இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதை தடுக்க, போலிகள் ஆட்சிக்கு வராத வகையில் ஆரம்ப கல்வி முதல் நம் மாணவர்களுக்கு தமிழர் வரலாற்றை கற்றுத் தர வேண்டும்" என்றார்.

