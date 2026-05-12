வேலூர் அருகே 8 ஆம் வகுப்பு சிறுமி கர்ப்பம்: போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் திருமணமான இளைஞர் கைது
வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரங்களில் சிறுமியிடம் ஆசை வார்த்தைகள் கூறி, கட்டாயப்படுத்தி பாலியல் உறவில் ஈடுபட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : May 12, 2026 at 3:32 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அருகே 8 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த 14 வயது சிறுமியை கர்ப்பமாகி குழந்தை பிறந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழக்கில் 23 வயது இளைஞரை அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அருகே உள்ள பகுதியை சேர்ந்த ஒரு கூலித் தொழிலாளியின் 14 வயது மகள் அந்த பகுதியிலுள்ள அரசு பள்ளியில் 8ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். சிறுமி தனது பாட்டி வீட்டில் தங்கி அவருடனேயே வசித்து வந்ததாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று (மே 11) அதிகாலை சிறுமிக்கு திடீரென கடும் வயிற்று வலி ஏற்பட்டுள்ளது. வலியால் சிறுமி அவதிப்படுவதை பார்த்து பதற்றமடைந்த பாட்டி, அவரிடம் விசாரித்த போது சிறுமிக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். நிலைமையை சுதாரிப்பதற்குள் வீட்டிலேயே சிறுமிக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.
பிரசவத்திற்குப் பிறகு சிறுமிக்கு உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதால் உடனடியாக அவரது பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இதனிடையே அக்கம் பக்கத்தினர் அங்கு வந்து சிறுமியையும், பிறந்த குழந்தையையும் குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர்.
ஆனால் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு முன்பாகவே குழந்தை உயிரிழந்து விட்டதாக பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் தெரிவித்து விட்டனர். அதே சமயம் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்ட சிறுமிக்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனிடையே, இச்சம்பவம் குறித்து சிறுமியின் பெற்றோரிடம் மருத்துவர்கள் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது வீட்டிலேயே பிரசவம் நடந்தது குறித்தும், பாட்டியே பிரசவம் பார்த்தது குறித்தும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்ததன் பேரில் குடியாத்தம் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் மருத்துவமனைக்கு சென்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், சிறுமியின் வீட்டிற்கு அருகே வசித்து வந்த பாலாஜி (23) என்ற கூலித் தொழிலாளி அடிக்கடி அந்த வீட்டிற்கு வந்து சென்றது தெரிய வந்தது. வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரங்களில் சிறுமியிடம் ஆசை வார்த்தைகள் கூறி, கட்டாயப்படுத்தி பாலியல் உறவில் ஈடுபட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதன் காரணமாக சிறுமி கர்ப்பமானதும், அது குடும்பத்தினருக்கு தெரியாமல் மறைத்து வந்ததும் விசாரணையில் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. இதையடுத்து போலீசார் பாலாஜி மீது போக்சோ உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.
பாலாஜியிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டதில், அவருக்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே திருமணமானது தெரியவந்தது. இந்த சம்பவம் குடியாத்தம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.