சம்பளமோ ரூ.8,000; ஜிஎஸ்டி பாக்கியோ ரூ.13 கோடி... வங்கிக்கணக்கு முடக்கத்தால் பரிதவிக்கும் வேலூர் பெண்!

சொற்ப சம்பளத்தை வைத்துக்கொண்டு என்னால் அவ்வளவு பெரிய வரி செலுத்த முடியாது. இந்த தகவலறிந்து நான் கடும் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன் என்கிறார் பாதிக்கப்பட்ட பெண்.

பாதிக்கப்பட்ட யசோதா - மகாலிங்கம் தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 6, 2025

வேலூர்: மாதம் வெறும் ரூ.8 ஆயிரம் சம்பளம் வாங்கும் வேலூரைச் சேர்ந்த பெண், ரூ.13 கோடி ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கி வைத்திருப்பதாக கூறி அவரது வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகேயுள்ள நாகால் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மகாலிங்கம். கார் ஓட்டுநராக வேலை செய்து வருகிறார். இவருடைய மனைவி யசோதா, தனியார் காலணி தொழிற்சாலையில் மாதம் ரூ. 8 ஆயிரம் சம்பளத்திற்கு பணிபுரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் (டிச.4) அவரது வங்கிக் கணக்கில் சம்பளம் போடப்பட்டுள்ளது. அந்த பணத்தை இன்று யசோதா எடுக்க முயன்றபோது, அந்த கணக்கில் போதிய பண இருப்பு இல்லை என தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து யசோதா தனது கணவருடன் வங்கிக்குச் சென்று விசாரித்துள்ளார். அப்போது, யசோதாவின் வங்கிக்கணக்கில் ரூ. 13 கோடி ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கி இருப்பதால், கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளதாக வங்கி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சொற்ப வருமானம் கொண்ட யசோதாவிற்கு, மாத சம்பளத்திற்கே வரிகட்ட வேண்டியதில்லை என்கிற நிலையில், 13 கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கி எப்படி இருக்க முடியும் என அறிந்து வங்கி அதிகாரிகளே அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். உடனே அவர்களை சென்னையில் உள்ள ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்திற்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட யசோதா கூறுகையில், “நான் மாதம் ரூ. 8,000 சம்பளத்திற்கு வேலை செய்கிறேன். இவ்வளவு குறைந்த வருமானம் கொண்ட என்னால் எப்படி 13 கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி செலுத்த முடியும்? இந்த சொற்ப சம்பளத்தை வைத்துக்கொண்டு என்னால் அவ்வளவு பெரிய வரியை செலுத்த முடியாது. இந்த தகவலறிந்து நான் கடும் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன். எனக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை” என்றார் வருத்தத்துடன்.

யசோதாவின் கணவர் மகாலிங்கம் கூறுகையில், “எங்கள் குடும்பம் மாத சம்பளத்தில்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதுபோன்ற பெரும் வரி பாக்கி, யசோதா மீது ஏன் வந்தது என புரியவில்லை. வங்கி நிர்வாகம் எங்களை சென்னையில் ஜிஎஸ்டி அலுவலகத்திற்கு போக சொல்கிறது. ஆனால், நாங்கள் எங்களுடைய சம்பள பணத்தையே எடுக்க முடியாமல் தவித்து வருகிறோம். இது எங்களுடைய வாழ்க்கையை மிகவும் பாதித்துள்ளது” என்றார்.

குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்களின் வங்கிக்கணக்குகளில் இதுபோன்று வரி பாக்கி எப்படி வருகிறது என்பது குறித்து அதிகாரிகள் விரைவில் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் மற்றும் தொழிற்சாலை பணியாளர்கள் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

