எல் நினோ தாக்கத்தால் வேலூரில் வறண்டு வரும் நீர்நிலைகள் - வடக்குப் பருவமழை நீரை சேமிக்க என்ன வழி?
இந்த ஆண்டு எல் நினோவின் தாக்கத்தால் கோடை காலத்தில் கடுமையான வெயில் காணப்பட்டது. இதனால் நீர்நிலைகளில் இருந்த தண்ணீரின் அளவு படிப்படியாகக் குறையத் தொடங்கியது.
Published : October 29, 2026 at 8:51 PM IST
-BY. முருகன்.கே
வேலூர்: கோடைக்கால கடும் வெப்பத்தின் எதிரொலியாக வேலூர் மாவட்டத்தில் ஏரி, குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் வறண்டு காணப்படும் நிலையில், வடக்கிழக்கு பருவமழை நீரைச் சேமிக்க நீர்வரத்துக் கால்வாய்களை சீரமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள், பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு நல்ல மழை பெய்ததால், பெரும்பாலான நீர்நிலைகள் நிரம்பின. பாலாறு மற்றும் அதன் கிளை ஆறுகளிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. நீர்வளத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 101 ஏரிகளில் 56 ஏரிகளும், ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள 134 ஏரிகளில் 23 ஏரிகளும் முழுமையாக நிரம்பின.
மேலும், 819 குளங்களில் 98 குளங்கள் முழுமையாக நிரம்பின. எஞ்சிய நீர்நிலைகளிலும் 20 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான நீர் இருப்பு காணப்பட்டது. இதனால், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவிய தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஓரளவுக்குக் குறைந்ததுடன், விவசாயத்துக்கும் நீராதாரம் கிடைத்தது.
வறண்டு வரும் நீர்நிலைகள்
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு எல் நினோவின் தாக்கத்தால் கோடைகாலத்தில் கடுமையான வெயில் காணப்பட்டது. இதனால் நீர்நிலைகளில் இருந்த தண்ணீரின் அளவு படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது. அதிக வெப்பத்தின் காரணமாக கடந்த ஆண்டு நிரம்பியிருந்த ஏரி, குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் தற்போது வறண்டு வருகின்றன.
இதனால் வரும் மாதங்களில் குடிநீர் மற்றும் விவசாயத்துக்கான தண்ணீர் தேவையை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்வது என்ற கவலை விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது.
கால்வாய்களைச் சீரமைக்க கோரிக்கை
இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், "கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு முதல் வேலூர் மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை ஓரளவுக்கு கைகொடுத்தது. இதனால் ஏரி, குளங்கள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் நிரம்பியதுடன், பாலாற்றிலும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஓரளவுக்குக் கட்டுக்குள் வந்தது.
தற்போது கோடை வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் நீர்நிலைகள் வறண்டு வருகின்றன. மீண்டும் நீர்நிலைகளில் தண்ணீரைச் சேமிக்க வடகிழக்கு பருவமழை முக்கிய ஆதாரமாக உள்ளது. மழைக்காலத்தில் சேமிக்கப்படும் தண்ணீர்தான், அடுத்த கோடைகாலத்தில் விவசாயத்துக்கும் கால்நடைகளுக்கும் உதவியாக இருக்கும்.
எனவே ஏரி, குளங்களுக்கு தண்ணீர் செல்லும் நீர்வரத்துக் கால்வாய்களை உடனடியாகச் சீரமைக்க வேண்டும். மழைநீர் தடையின்றி நீர்நிலைகளைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்தால் மட்டுமே கிடைக்கும் மழைநீரை முழுமையாகச் சேமிக்க முடியும்” என்றனர்.
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பொதுமக்கள் கூறுகையில், "ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடைகாலத்தில் நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் குறைவது வழக்கமாக இருந்தாலும், மழைக்காலத்தில் கிடைக்கும் தண்ணீரை முறையாகச் சேமிப்பதன் மூலம் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை ஓரளவுக்குத் தவிர்க்க முடியும். தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், நீர்வரத்துக் கால்வாய்கள் சீரமைக்கப்படாமல் இருப்பது கவலையளிக்கிறது.
நீர்நிலைகளில் தண்ணீரைச் சேமிப்பதற்கான முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளை மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான் எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய குடிநீர் தட்டுப்பாட்டைத் தவிர்ப்பதுடன், விவசாயத்தையும் கால்நடைகளையும் பாதுகாக்க முடியும்” என்றனர்.
இதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, ”இந்த ஆண்டு கடுமையான வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் நீர்நிலைகள் தண்ணீர் இன்றி வறண்டது உண்மைதான். அதே நேரம், தற்போது வடகிழக்கு பருவமழையின்போது நீர்நிலைகளுக்கு தண்ணீர் இடையூறு இன்றி செல்லும் வகையில், நீர்வரத்து கால்வாய்கள் துார்வாரும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடந்து வருகின்றன” என்று தெரிவித்தார்.