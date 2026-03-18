ஓடும் காரில் 'திடீர்' தீ விபத்து

வேலூர் தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர்.

காரில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்கும் வீரர்கள்
காரில் ஏற்பட்ட தீயை அணைக்கும் வீரர்கள் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : March 18, 2026 at 11:30 AM IST

வேலூர்: சிஎம்சி ரவுண்டானா அருகே சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்த காரில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. காரில் இருந்த தம்பதி அதிர்ஷடவசமாக உயிர் தப்பினர்.

வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியை அடுத்துள்ள கரசமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தமீம் அன்சாரி (வயது 33). இவர் டிராவல்ஸ் ஏஜென்சியை நடத்தி வருகிறார். இவர் நேற்று (மார்ச் 17) இரவு மனைவி ஷமினாவுடன் காரில் வேலூர் நோக்கிச் சென்றுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவர்களின் கார் சிஎம்சி ரவுண்டானா அருகே உள்ள பேலஸ் கஃபே எதிரில் வந்துக் கொண்டிருந்தது. காரின் முன்பகுதியில் திடீரென புகை வருவதை கவனித்த தமீம் அன்சாரி, சாலையிலேயே காரை உடனடியாக நிறுத்தி விட்டு மனைவியுடன் காரில் இருந்து வெளியேறினார்.

இதையும் படிங்க: தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம்: தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிப்பு

அவர்கள் காரில் இருந்து இறங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே கார் தீப்பற்றி மளமளவென எரிய தொடங்கியது. இது குறித்து உடனடியாக தமீம் அன்சாரி, வேலூர் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளார். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்தனர். ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகப் போராடி வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும் கார் 80% எரிந்து தீக்கரையானது.

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த வேலூர் வடக்கு காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தனலட்சுமி மற்றும் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் குணசேகரன் ஆகியோர் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினர். மேலும், கார் எப்போது பழுது பார்க்கப்பட்டது? போன்ற விவரங்களை தமீம் அன்சாரியிடம் அவர்கள் கேட்டறிந்தனர்.

இதையும் படிங்க: நடிகை குறித்து சி.வி.சண்முகம் சர்ச்சை பேச்சு: தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் கடும் கண்டனம்

இதையடுத்து, வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல் துறையினர், தீ விபத்து ஏற்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இரவில் ஏற்பட்ட இந்த சம்பவத்தால் யாருக்கும் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. காரில் இருந்த தம்பதியினரும் காயமின்றி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர். எனினும், தீ விபத்தில் காரில் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் எரிந்து தீக்கரையாகின.

காரை பல நாட்களுக்கு பிறகு எடுப்பவர்கள் அதனை ஒருமுறை சோதனை செய்து இயக்கும்பட்சத்தில் இது போன்ற தீ விபத்துகளை ஏற்படுவதை தடுக்கலாம் என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

