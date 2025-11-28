உலகக் கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டிகள் இன்று தொடக்கம் - சென்னைக்கு படையெடுத்த மாணவர்கள்
உலகக் கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் சென்னை மற்றும் மதுரையில் நடைபெறவுள்ளன.
Published : November 28, 2025 at 12:04 PM IST
வேலூர்: உலக கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியை பார்வையிட வேலூரில் இருந்து 110 ஹாக்கி வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகள் சென்னைக்கு புறப்பட்டனர். மாணவர்கள் செல்லும் வாகனத்தை ஆட்சியர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.
சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனத்தின் 14-வது ஜூனியர் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடர் இன்று (நவ.28) முதல் வருகிற டிசமபர் 10 ஆம் தேதி வரை சென்னை மற்றும் மதுரையில் நடைபெறுகிறது. இந்த தொடரில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், தென் கொரியா, நெதர்லாந்து, சீனா, தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 24 நாடுகளை சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்கின்றனர். 6 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடத்தப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், உலகக் கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி தொடரின் முதல் போட்டி இன்று சென்னை எழும்பூர் மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியை நேரில் காண வேலூரில் இருந்து 110 ஹாக்கி வீரர் - வீராங்கனைகள், சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் சென்னைக்குப் புறப்பட்டனர். மாணவர்கள் புறப்பட்ட பேருந்தை வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்பு லெட்சுமி கொடியசைத்து பயணத்தை துவக்கி வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் சுப்பிரமணி, முதன்மை கல்வி அலுவலர் பிரேமலதா உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் விளையாட்டு பயிற்சியாளர்கள் கலந்துகொண்டனர். அப்போது, “மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக சென்றுவர தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட அளவில் பயிற்சி பெற்று வரும் இளம் ஹாக்கி வீரர்களுக்கு, உலக தரத்திலான போட்டியை நேரடியாக காண இது சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும். இந்த அனுபவங்கள், எதிர்கால இலக்குகளுக்கு உற்சாகத்தையும், போட்டித்திறனை மேம்படுத்தவும் உதவும்” என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து பேசிய மாணவர்கள், “சென்னையில் நடைபெறும் உலக கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியை நேரில் காணும் வாய்ப்பு கிடைத்தது எங்களுக்கு மிகப் பெரிய ஊக்கமாக உள்ளது. உலக தரத்திலான போட்டிகளை பார்த்தால் விளையாட்டின் நுணுக்கங்களை நன்றாக புரிந்துகொள்ள முடியும். எங்கள் திறனையும் மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும். எதிர்காலத்தில் நாங்களும் இதுபோன்ற மாபெரும் போட்டிகளில் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆசை உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு நன்றி” என தெரிவித்தனர்.