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மகளிர் பேருந்து திட்டத்தில் தனியார் பஸ்களையும் இணைக்க வேண்டும் - வேலூரில் மௌன அறவழிப் போராட்டம்

தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு அரசு கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

வேலூரில் மௌன அறவழிப் போராட்டம்
வேலூரில் மௌன அறவழிப் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 4:30 PM IST

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வேலூர்: மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்துப் பயணத் திட்டத்தில் தனியார் பேருந்துகளையும் உரிய அளவில் இணைத்து, அரசு மானியத்துடன் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தி, தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் சார்பில் மௌன அறவழிப் போராட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் கொண்டு வரப்பட உள்ள மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்துப் பயணத் திட்டத்தை வரவேற்பதாக தெரிவித்துள்ள தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள், தனியார் பேருந்துகளும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

ஏனென்றால், தமிழ்நாட்டில் தனியார் பேருந்து போக்குவரத்து முக்கிய இடத்தில் உள்ளது. இந்த தொழிலை நம்பி 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரம் பெற்று வருகின்றனர்.

அதனால், பெண்களுக்கான கட்டணமில்லா பயணத் திட்டத்தில் தனியார் பேருந்துகளையும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவில் இணைத்து, அரசு சார்பில் உரிய மானியம் வழங்கி செயல்படுத்த வேண்டும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

மேலும், ஒவ்வொரு நடையிலும் 12 மகளிர் இருக்கைகள் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்றும், இதற்கான கட்டணத்தை அரசு மானியத்தின் மூலம் ஈடு செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்த அவர்கள், இதன் மூலம் அரசின் நலத்திட்டம் பொதுமக்களுக்கு சென்றடைவதுடன், தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதுகாக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தனர்.

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இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில், வேலூர் அண்ணா கலையரங்கம் அருகே ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்ட பேருந்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மௌன அறவழிப் போராட்டம் நடைபெற்றது.

அப்போது பேசிய சங்கத்தின் நிர்வாகிகள், ”மகளிர் இலவசப் பயணத் திட்டத்தை எதிர்ப்பதற்காக இந்தப் போராட்டம் நடத்தப்படவில்லை, அரசின் திட்டத்தை வரவேற்கும் அதே வேளையில், தனியார் பேருந்து துறையையும் அதில் இணைத்து தங்களுக்கு உரிய மானியம் வழங்க வேண்டும் என்பதே தங்களது பிரதான கோரிக்கை.

எனவே, தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, தங்களது கோரிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு பரிசீலித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

TAGGED:

மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து
WOMEN FREE BUS SCHEME
BUS
தனியார் பேருந்து
PRIVATE BUS OWNERS WORKERS PROTEST

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