சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை
சிறுமியை கடத்திய வழக்கில், குடியாத்தம் அருகே சேம்பள்ளி கூட்டு சாலையில் பதுங்கியிருந்த இளைஞரை பேரணாம்பட்டு போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : December 30, 2025 at 4:25 PM IST
வேலூர்: சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கி வேலூர் போக்சோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்
பேரணாம்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு திடீரென தனது வீட்டிலிருந்து காணாமல் போனார். இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், பேரணாம்பட்டு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
போலீசார் விசாரணையில், குடியாத்தம் அடுத்த அக்ராவரம் கிராமத்தை சேர்ந்த ஆனந்தகுமார் (23) என்பவர் சிறுமியை ஏமாற்றி கடத்திச் சென்று, பாலியல் வன்கொடுமை செய்தது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து போலீசார் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து சிறுமியை மீட்டு பாதுகாப்பாக அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், குடியாத்தம் அருகே சேம்பள்ளி கூட்டு சாலை பகுதியில் பதுங்கியிருந்த ஆனந்தகுமாரை, பேரணாம்பட்டு காவல் ஆய்வாளர் ருக்மாங்கதன் தலைமையிலான காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். பின்னர் வேலூர் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கு விசாரணை வேலூர் போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், இன்று இறுதி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட ஆனந்தகுமாருக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார். மேலும் அவருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தும் நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார். அபராத தொகையை செலுத்தத் தவறினால், கூடுதலாக 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி தமது தீர்ப்பில் கூறியுள்ளார்.
இந்த வழக்கு குறித்து பேரணாம்பட்டு போலீசார் கூறுகையில், "குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் எவ்வித சமரசமும் இல்லை. சிறுமி காணாமல் போனதாக புகார் கிடைத்த உடன் தனிப்படை அமைத்து, தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. குற்றவாளி தலைமறைவான நிலையில் இருந்தாலும், தொடர்ந்து கண்காணித்து தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
|இதையும் படிங்க: 'பூங்கா இடத்தில் வழிபாட்டு தலம்'; நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தக் கோரி ஆட்சியரிடம் மனு
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு, குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார். போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் குற்றவாளிகள் எவராக இருந்தாலும் கடுமையான நடவடிக்கை தொடரும். இந்த தீர்ப்பு, இதுபோன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்கும்” என்றார்.