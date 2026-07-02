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3 ஆண்டுகளாக தொடரும் நஷ்டம்; வேலூர் மா சாகுபடி விவசாயிகள் வேதனை

ஆந்திர மாநிலத்தில் ஒரு டன் மாம்பழத்திற்கு ரூ. 4ஆயிரம் மானியம் வழங்கப்படுவதுடன், நிலையான கொள்முதல் விலையும் உள்ளது. தமிழகத்தில் அத்தகைய திட்டங்கள் இல்லாததால் விவசாயிகள் தொடர்ந்து நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகின்றனர் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

மரத்தில் இருந்து பழுத்து வீணாக கீழே கொட்டிக் கிடக்கும் மாம்பழங்கள்
மரத்தில் இருந்து பழுத்து வீணாக கீழே கொட்டிக் கிடக்கும் மாம்பழங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 9:45 PM IST

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வேலூர்: மா சாகுபடி செய்து வரும் விவசாயிகள், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக நிலையான கொள்முதல் விலை இல்லாததால் கடும் பொருளாதார இழப்பை சந்தித்து வருவதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

வேலூர் மாவட்டத்தின் கே.வி.குப்பம், குடியாத்தம், பேரணாம்பட்டு, காட்பாடி உள்ளிட்ட தாலுகாக்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஹெக்டேர் பரப்பளவில் மா சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது. முக்கனிகளில் முக்கிய இடம் பெறும் மாம்பழம் இப்பகுதியின் முக்கிய தோட்டக்கலைப் பயிராக இருந்தாலும், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக விவசாயிகளுக்கு போதிய வருமானம் கிடைக்காத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாதந்தோறும் நடைபெறும் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டங்களில், மா விவசாயிகள் தொடர்ந்து தங்களது பிரச்சினைகளை முன்வைத்து வருகின்றனர். மானியம் வழங்குவதுடன், மா கூழ் தொழிற்சாலையை உடனடியாக நிறுவ வேண்டும் என்பதே அவர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. இருப்பினும், இதுவரை நிரந்தரமான தீர்வு எதுவும் கிடைக்காததால் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து மா விவசாயிகள் கூறுகையில், "விவசாயத் தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை, காட்டுப்பன்றி, குரங்கு, யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகளின் தாக்குதல் போன்ற காரணங்களால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மா சாகுபடியில் அதிக முதலீடு செய்தோம். ஆனால் தற்போது மரங்களை பராமரிக்கச் செய்யும் செலவுகூட திரும்ப கிடைக்காத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

மரத்தில் இருந்து பழுத்து வீணாக கீழே கொட்டிக் கிடக்கும் மாம்பழங்கள்
மரத்தில் இருந்து பழுத்து வீணாக கீழே கொட்டிக் கிடக்கும் மாம்பழங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விளைச்சல் அதிகமாக இருந்தாலும், கொள்முதல் செய்ய வருபவர்கள் இல்லாததால் மாம்பழங்கள் மரத்திலேயே பழுத்து உதிர்ந்து வீணாகின்றன. இதனால் பலர் மா மரங்களையே வெட்டும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மேலும், மாவட்டத்தில் மாம்பழ கூழ் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை அமைக்கப்பட்டால், சந்தையில் விலை சரிவடைந்தாலும் பழங்களை பதப்படுத்தி மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பொருளாக மாற்ற முடியும். இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு நிலையான வருமானம் கிடைப்பதுடன், மா சாகுபடியும் பாதுகாக்கப்படும்" என தெரிவித்துள்ளனர்.

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தொடர்ந்து, தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் வேலூர் மாவட்டத் தலைவர் வெங்கடேசன் கூறுகையில், "தொழில் நிறுவனங்களை தமிழகத்திற்கு வரவழைக்க அரசு பல்வேறு சலுகைகளை அறிவிக்கிறது. அதேபோல் விவசாயத்தையும், விவசாயிகளையும் பாதுகாக்க தேவையான திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். வேலூர் மாவட்டத்தில் ஆந்திர மாநில எல்லையோரப் பகுதிகளில் சுமார் 25 ஆயிரம் ஹெக்டேரில் மா சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் மாம்பழங்களுக்கு நிலையான விலை இல்லாததால் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆந்திர மாநிலத்தில் ஒரு டன் மாம்பழத்திற்கு ரூ. 4 ஆயிரம் மானியம் வழங்கப்படுவதுடன், நிலையான கொள்முதல் விலையும் உள்ளது. தமிழகத்தில் அத்தகைய திட்டங்கள் இல்லாததால் விவசாயிகள் தொடர்ந்து நஷ்டத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். இந்த நிலை தொடர்ந்தால் மா சாகுபடியே அழியும் அபாயம் உள்ளது.

எனவே, வேலூர் மாவட்டத்தில் மா கூழ் தொழிற்சாலையை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும். குறிப்பாக செயல்படாமல் உள்ள ஆம்பூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் மா கூழ் தொழிற்சாலை அமைப்பது சிறந்த தீர்வாக இருக்கும். அடுத்த மா சாகுபடி பருவம் தொடங்கும் முன்பே இதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்" என அரசுக்கு அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

TAGGED:

மாம்பழம்
மா மரம்
MANGO PULP FACTORY
VELLORE MANGO FARMERS
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