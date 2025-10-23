மழைநீருடன் கழிவுநீரும் சூழ்ந்ததால் மக்கள் தவிப்பு... பத்திரமாக மீட்ட தீயணைப்பு துறையினர்!
தொடர் மழை காரணமாக மக்கள் தேவையில்லாமல் வெளியே செல்ல வேண்டாம் எனவும், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான பகுதிக்கு செல்லுமாறும் வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
Published : October 23, 2025 at 7:29 PM IST
வேலூர்: வெள்ள நீருடன் கழிவுநீரும் சூழ்ந்ததால், குடியிருப்பு பகுதிகளில் சிக்கி தவித்த பொதுமக்களை தீயணைப்பு துறையினர் படகு மூலம் மீட்டனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்த வண்ணம் உள்ளது. அந்த வகையில், வேலூர் மாவட்டத்திலும் பல இடங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, நேற்று காலை (அக்.22) முதல், இடைவிடாது கொட்டித் தீர்த்த மழையால், வேலூர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் உள்ள தாழ்வான இடங்களில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்தது.
அந்த வகையில், கன்சால்பேட்டை பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளில் மழை நீருடன் சேர்ந்து கழிவு நீரும் சூழ்ந்ததால், அப்பகுதி மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியால் தவித்தனர். இதனால் அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வேலூர் மாவட்ட தீயணைப்பு துறை மற்றும் மீட்புப் படையினர், அப்பகுதி மக்களை படகு மூலம் மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதில், தீயணைப்பு துறை வீரர் முருகேசன் தலைமையில் 14 பேர் கொண்ட குழுவினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்த மீட்புப் பணியில், பல வீடுகளில் சிக்கியிருந்த குடும்பத்தினரை தீயணைப்பு துறையினர் படகு மூலமாக மீட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து பேசிய தீயணைப்பு வீரர் முருகேசன், “மழைநீருடன் கழிவுநீரும் சேர்ந்து தேங்கியதால், மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கினர். 29 பேரை பாதுகாப்பாக வெளியே கொண்டு வந்துள்ளோம். அப்போது, தண்ணீரில் நனைந்தபடி ஒரு நாய் தவித்துக் கொண்டிருந்தது. அதனை பார்த்தபோது, என்னையும் காப்பாற்றுங்கள் என்று கூப்பிட்டது போல இருந்தது. அதனால், அந்த நாயையும் மீட்டு கொண்டு வந்தோம். ஆபத்தில் இருப்பது மனிதராக இருந்தாலும், விலங்காக இருந்தாலும் காப்பாற்ற வேண்டியது எங்களின் கடமை” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, அப்பகுதியை சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவர் கூறுகையில், “மழை காரணமாக நேற்று மாலை முதல் எங்களது வீட்டை தண்ணீர் சூழ்ந்தது. அதனால் வெளியே செல்ல முடியாமல் தவித்தோம். ஆனால், இன்று காலையில் படகில் வந்த தீயணைப்பு துறையினர் எங்களை மீட்டுச் சென்றனர். குறிப்பாக, தண்ணீரில் தவித்த நாயையும் அவர்கள் மீட்ட காட்சி நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
மேலும், மழை தொடர்ந்து பெய்து கொண்டிருப்பதால் மக்கள் தேவையில்லாமல் வெளியே செல்ல வேண்டாம் எனவும், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான பகுதிக்கு செல்லுமாறும் வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.