வேலூர் பட்டாசு ஆலை விபத்து: தலைமறைவாக இருந்த உரிமையாளர் ஹரிபிரசாத் கைது
வேலூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் 9 பட்டாசு ஆலைகளையும் உடனடியாக ஆய்வு செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 2:04 PM IST
வேலூர்: பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் சிக்கி ஒரு பெண் உயிரிழந்த நிலையில், அதன் உரிமையாளர் ஹரிபிரசாத்தை அணைக்கட்டு காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு பகுதியில் ஹரிபிரசாத் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 21 ஆம் தேதி, இந்த பட்டாசு ஆலையில் பெண்கள் உள்ளிட்ட 8 பேர் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது, பட்டாசு தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறையில் எதிர்பாராத விதமாக வெடி விபத்து ஏற்பட்டது.
இந்த விபத்தில் கொட்டாவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த காயத்ரி என்ற பெண் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் கருகி உயிரிழந்தார். சங்கீதா என்ற மற்றொரு பெண் பலத்த தீக்காயமடைந்தார். அவரை வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதித்த நிலையில், அங்கு அவருக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, விபத்து தொடர்பாக அணைக்கட்டு கிராம நிர்வாக அலுவலர் மணிகண்டன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், அணைக்கட்டு காவல் துறையினர் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனிடையே, பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர் ஹரிபிரசாத் தலைமறைவானதாக கூறப்பட்டது. அவரை காவல் துறையினர் தேடி வந்த நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 22) இரவு கைது செய்தனர்.
வெடி விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவராமன் மற்றும் அணைக்கட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வேலழகன் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். விபத்து நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலையில் முறையான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னர், அந்த இடத்திற்குச் சீல் வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வருவாய்த்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விபத்தைத் தொடர்ந்து, வேலூர் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஒன்பது பட்டாசு ஆலைகளையும் உடனடியாக ஆய்வு செய்ய மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதற்காக வருவாய்த்துறை, தீயணைப்புத்துறை, காவல்துறை மற்றும் தொழில் பாதுகாப்புத்துறை உள்ளிட்ட துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.